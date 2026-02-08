Удар по об'єктах Нафтогазу на Полтавщині 8 лютого — які наслідки атаки

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 8 лютого росіяни ударили по Полтавській області. Внаслідок атаки є пошкодження об'єктів Нафтогазу.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу об'єктів Нафтогазу

Як зазначили у повідомленні, уночі Росія знову вдарила по об'єктах Групи на Полтавщині. Зруйноване обладання. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"На місці — підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Повідомлення пресслужби Нафтогазу. Фото: скриншот

У Нафтогазі додають, що сьогоднішній обстріл — це вже 19-та цілеспрямована атака на об'єкти Групи з початку цього року.

"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", — зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни в ніч проти 8 лютого атакували Україну 101 ударним дроном. У ПС відповіли, скільки ворожих цілей вдалося збити.

Також ми розповідали про те, що цього тижня сталося дві масовані атаки РФ на енергетику. В Укренерго пояснили, які наслідки.