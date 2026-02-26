Видео
Главная Новости дня РФ более тысячи раз атаковала железную дорогу в 2025 году — детали

РФ более тысячи раз атаковала железную дорогу в 2025 году — детали

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 18:39
Россияне более тысячи раз атаковали железную дорогу в 2025 году
Поврежденный российским дроном пассажирский вагон. Фото: Укрзализныця/Facebook

В течение 2025 года российские войска нанесли более тысячи ударов по железной дороге Украины. Речь идет о почти 1200 ударах.

Об этом сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, которую к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину организовал Фонд Виктора Пинчука.

По информации главы "Укрзализныци", в 2025 году российские войска нанесли почти 1200 ударов по железной дороге.

Перцоская отметил, что несмотря на ежедневные вражеские атаки, в том числе и прицельные удары по пассажирским вагонам, железнодорожная система Украины продолжает работать.

"Так же как и четыре года назад, когда в первый же день полномасштабного вторжения враг наносил удары по железнодорожным объектам, он продолжает эту же тактику и сейчас.

Они (россияне, — Ред.) наращивают удары по железной дороге. Если брать 2025 год, то 1195 ударов было по коммунальному составу, по инфраструктуре, по всем объектам железной дороги. Несмотря на это, и прежде всего благодаря силе наших железнодорожников и железнодорожниц, система не останавливается.

Мы продолжаем соединять Украину с миром и прифронтовые города с остальной частью страны. Каждый день десятки тысяч людей садятся в наши поезда, и мы чувствуем чрезвычайную ответственность за их безопасность. Для нас уйти — не вариант, это наша страна", — сказал глава "Укрзализныци".

В то же время он добавил, что "Укрзализныця" постоянно ищет форматы, как минимизировать риски и сохранять непрерывное сообщение.

Атаки РФ на железную дорогу — что известно

Недавно, 15 февраля, российские оккупанты беспилотниками атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. На территории депо вспыхнул пожар.

В ночь на 8 февраля российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. В результате атаки было отменено движение некоторых поездов.

Кроме того, в ночь на 5 февраля оккупанты массированно атаковали объекты критической инфраструктуры Украины. Ключевым направлением удара стала Сумская область — там целью стали объекты "Укрзализныци".

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
