Россия обстреляла железную дорогу и объекты Укрзализныци на Сумщине

Поврежденный вагон. Фото: Алексей Кулеба

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз осуществили массированную атаку дронами на объекты критической инфраструктуры Украины. Основным направлением удара стала Сумская область, в частности, Шосткинский и Ахтырский районы, где целью стали объекты Укрзализныци.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Известно, что в результате удара в Шосткинском районе была ранена работница железной дороги дежурная по станции, которая как раз направлялась на смену. Женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

Последствия атаки. Фото: Алексей Кулеба

Одним из объектов, которые получили повреждения также стал "Вагон несокрушимости". Это был специальный вагон, оборудованный для обогрева и помощи местным жителям во время аварий и обстрелов. Во время атаки люди успели укрыться в укрытиях, однако вагон, как и здания железной дороги, получил повреждения. Пострадал также тепловоз.

Повреждения вагона. Фото: Алексей Кулеба

Уничтоженный локомотив. Фото: Алексей Кулеба

Враг также прицельно атаковал энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование железнодорожного транспорта в регионе. Кроме того, в Ахтырском районе беспилотники России поразили железнодорожную станцию, в результате чего были разрушены технические сооружения и повреждены пути.

Несмотря на атаки, движение поездов на Сумщине удалось быстро восстановить сразу после стабилизации ситуации. Команды железнодорожников начали ремонтные работы сразу после завершения опасности.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно Россия применила дрон с наведением во время атаки на гражданский поезд в Харьковской области.

В конце января 2026 года в Укрзализныце заявили об изменении графиков и маршрутов поездов из-за постоянных атак России по железным дорогам в прифронтовых регионах.