Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала железную дорогу на Сумщине — известны последствия

Россия атаковала железную дорогу на Сумщине — известны последствия

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:40
Россия обстреляла железную дорогу и объекты Укрзализныци на Сумщине
Поврежденный вагон. Фото: Алексей Кулеба

В ночь на 5 февраля российские войска в очередной раз осуществили массированную атаку дронами на объекты критической инфраструктуры Украины. Основным направлением удара стала Сумская область, в частности, Шосткинский и Ахтырский районы, где целью стали объекты Укрзализныци.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала железную дорогу в Сумской области

Известно, что в результате удара в Шосткинском районе была ранена работница железной дороги дежурная по станции, которая как раз направлялась на смену. Женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

Сумщина обстріли
Последствия атаки. Фото: Алексей Кулеба

Одним из объектов, которые получили повреждения также стал "Вагон несокрушимости". Это был специальный вагон, оборудованный для обогрева и помощи местным жителям во время аварий и обстрелов. Во время атаки люди успели укрыться в укрытиях, однако вагон, как и здания железной дороги, получил повреждения. Пострадал также тепловоз.

Вагон після атаки
Повреждения вагона. Фото: Алексей Кулеба
Атака на залізницю
Уничтоженный локомотив. Фото: Алексей Кулеба

Враг также прицельно атаковал энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование железнодорожного транспорта в регионе. Кроме того, в Ахтырском районе беспилотники России поразили железнодорожную станцию, в результате чего были разрушены технические сооружения и повреждены пути.

Несмотря на атаки, движение поездов на Сумщине удалось быстро восстановить сразу после стабилизации ситуации. Команды железнодорожников начали ремонтные работы сразу после завершения опасности.

"Это очередной акт терроризма против украинской логистики. Враг пытается остановить движение поездов, украинская железная дорога усиливает протоколы безопасности и продолжает движение", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, недавно Россия применила дрон с наведением во время атаки на гражданский поезд в Харьковской области.

В конце января 2026 года в Укрзализныце заявили об изменении графиков и маршрутов поездов из-за постоянных атак России по железным дорогам в прифронтовых регионах.

Укрзализныця пожар поезда Сумская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации