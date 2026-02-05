Відео
Росія атакувала залізницю на Сумщині — стали відомі наслідки

Дата публікації: 5 лютого 2026 10:40
Росія обстріляла залізницю та об'єкти Укрзалізниці на Сумщині
Пошкоджений вагон. Фото: Олексій Кулеба

У ніч проти 5 лютого російські війська вчергове здійснили масовану атаку дронами на об'єкти критичної інфраструктури України. Основним напрямком удару стала Сумська область, зокрема, Шосткинський і Охтирський райони, де ціллю стали об'єкти Укрзалізниці.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Росія атакувала залізницю в Сумській області

Відомо, що внаслідок удару у Шосткинському районі було поранено працівницю залізниці чергову по станції, яка саме прямувала на зміну. Жінці оперативно надали медичну допомогу.

Сумщина обстріли
Наслідки атаки. Фото: Олексій Кулеба

Одним з об'єктів, які зазнали ушкоджень також став "Вагон незламності". Це був спеціальний вагон, обладнаний для обігріву та допомоги місцевим мешканцям під час аварій і обстрілів. Під час атаки люди встигли сховатися в укриттях, однак вагон, як і будівлі залізниці, зазнав пошкоджень. Постраждав також теплотяг.

Вагон після атаки
Пошкодження вагона. Фото: Олексій Кулеба
Атака на залізницю
Знищений локомотив. Фото: Олексій Кулеба

Ворог також прицільно атакував енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує функціонування залізничного транспорту в регіоні. Крім того, в Охтирському районі безпілотники Росії уразили залізничну станцію, внаслідок чого були зруйновані технічні споруди та пошкоджено колії.

Попри атаки, рух поїздів на Сумщині вдалося швидко відновити одразу після стабілізації ситуації. Команди залізничників розпочали ремонтні роботи одразу після завершення небезпеки.

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів,  українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Росія застосувала дрон з наведенням під час атаки на цивільний поїзд у Харківській області.

Наприкінці січня 2026 року в Укрзалізниці заявили про зміну графіків та маршрутів поїздів через постійні атаки Росії по залізницях у прифронтових регіонах.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
