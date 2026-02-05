Відео
Головна Новини дня Семеро поранених та серйозні руйнування — Росія вдарила по Сумщині

Семеро поранених та серйозні руйнування — Росія вдарила по Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 08:26
У Сумах та Конотопі пошкоджено об'єкти інфраструктури від обстрілів
Сліди від удару. Фото: Нацполіція України

Сумська область знову зазнала потужних ворожих ударів: унаслідок нової атаки російських військ постраждали мирні мешканці та було серйозно пошкоджено об'єкти соціальної, енергетичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Читайте також:

Наслідки російських атак по Сумщині

Сили армії РФ відкривали вогонь по населених пунктах одразу кількох районів. Найбільше постраждала Шосткинщина: тут поранення отримали шестеро осіб, серед них жінки віком 31, 41 і 55 років, а також троє чоловіків 45, 60 і 69 років. Ще один постраждалий 59-річний чоловік отримав травми у Сумах.

Сумська область обстріли
Знищені цивільні авто. Фото: Нацполіція України
Сумська область
Пошкодження житлового будинку. Фото: Національна поліція України

У Конотопі після ворожої атаки зафіксовано значні руйнування. Там вибухами пошкоджено не лише житлові будинки, а й культові споруди, навчальний заклад, складські приміщення, комерційні об'єкти. Також в місті виведено з ладу частину адміністративної інфраструктури.

Пожежа поїзд
Пожежа на залізниці. Фото: Нацполіція України

Також російські війська вдарили по залізничним коліям та об'єктах енергозабезпечення. У Конотопському районі ворог знищив лінії електропередач. У Сумах було пошкоджено одну з адмінбудівель і мережу живлення. У місті Шостка зафіксовано обстріли, внаслідок яких постраждали цивільний автомобіль і гаражне приміщення.

На місцях атак оперативно працювали слідчо-оперативні групи та фахівці-вибухотехніки, які задокументували чергові свідчення воєнних злочинів Російської Федерації. Всі зібрані матеріали стали підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, на Сумщині лунали гучні вибухи в ніч проти 5 лютого. Згодом стало відомо, що один із російських дронів влетів у багатоповерхівку.

Також цієї ночі Київ опинився під ударом дронів. Відомі наслідки російських атак по столиці.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
