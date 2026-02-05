У Сумах та Конотопі пошкоджено об'єкти інфраструктури від обстрілів

Сліди від удару. Фото: Нацполіція України

Сумська область знову зазнала потужних ворожих ударів: унаслідок нової атаки російських військ постраждали мирні мешканці та було серйозно пошкоджено об'єкти соціальної, енергетичної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Наслідки російських атак по Сумщині

Сили армії РФ відкривали вогонь по населених пунктах одразу кількох районів. Найбільше постраждала Шосткинщина: тут поранення отримали шестеро осіб, серед них жінки віком 31, 41 і 55 років, а також троє чоловіків 45, 60 і 69 років. Ще один постраждалий 59-річний чоловік отримав травми у Сумах.

Знищені цивільні авто. Фото: Нацполіція України

Пошкодження житлового будинку. Фото: Національна поліція України

У Конотопі після ворожої атаки зафіксовано значні руйнування. Там вибухами пошкоджено не лише житлові будинки, а й культові споруди, навчальний заклад, складські приміщення, комерційні об'єкти. Також в місті виведено з ладу частину адміністративної інфраструктури.

Пожежа на залізниці. Фото: Нацполіція України

Також російські війська вдарили по залізничним коліям та об'єктах енергозабезпечення. У Конотопському районі ворог знищив лінії електропередач. У Сумах було пошкоджено одну з адмінбудівель і мережу живлення. У місті Шостка зафіксовано обстріли, внаслідок яких постраждали цивільний автомобіль і гаражне приміщення.

На місцях атак оперативно працювали слідчо-оперативні групи та фахівці-вибухотехніки, які задокументували чергові свідчення воєнних злочинів Російської Федерації. Всі зібрані матеріали стали підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, на Сумщині лунали гучні вибухи в ніч проти 5 лютого. Згодом стало відомо, що один із російських дронів влетів у багатоповерхівку.

Також цієї ночі Київ опинився під ударом дронів. Відомі наслідки російських атак по столиці.