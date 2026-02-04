Обстріл Сумської області 4 лютого - які наслідки

Атаки дронів на Сумщині — є поранені серед мирних жителів
У середу, 4 лютого, на Сумщині тривають атаки російських безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали мирні жителі.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Обстріл Сумської області
У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувала родина — чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє отримали поранення. 66-річна жінка зазнала тяжких травм і разом з іншими постраждалими була госпіталізована.
У Середино-Будській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждав 42-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.
Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Наслідки уточнюються.
Олег Григоров додав, що наразі повітряна тривога в регіоні триває. Він закликав не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях і безпечних місцях.
Нагадаємо, що 4 лютого в Одеській області пролунав вибух — окупанти атакували регіон ракетою.
А також ворог обстріляв Дружківку на Донеччині — під удар потрапив місцевий ринок, де в той час перебували люди.
