Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Атаки дронів на Сумщині — є поранені серед мирних жителів

Атаки дронів на Сумщині — є поранені серед мирних жителів

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 23:51
Обстріл Сумської області 4 лютого - які наслідки
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У середу, 4 лютого, на Сумщині тривають атаки російських безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атаки дронів на Сумщині — є поранені серед мирних жителів - фото 1
Пост Григорова. Фото: скриншот

Обстріл Сумської області

У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувала родина — чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє отримали поранення. 66-річна жінка зазнала тяжких травм і разом з іншими постраждалими була госпіталізована.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждав 42-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.

Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Наслідки уточнюються.

Олег Григоров додав, що наразі повітряна тривога в регіоні триває. Він закликав не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях і безпечних місцях.

Нагадаємо, що 4 лютого в Одеській області пролунав вибух — окупанти атакували регіон ракетою.

А також ворог обстріляв Дружківку на Донеччині — під удар потрапив місцевий ринок, де в той час перебували люди.

вибух Сумська область обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації