Обстріл Сумської області 4 лютого - які наслідки

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

У середу, 4 лютого, на Сумщині тривають атаки російських безпілотників. Унаслідок обстрілів постраждали мирні жителі.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

Пост Григорова. Фото: скриншот

Обстріл Сумської області

У Зноб-Новгородській громаді ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувала родина — чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє отримали поранення. 66-річна жінка зазнала тяжких травм і разом з іншими постраждалими була госпіталізована.

У Середино-Будській громаді внаслідок атаки безпілотника постраждав 42-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно.

Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Наслідки уточнюються.

Олег Григоров додав, що наразі повітряна тривога в регіоні триває. Він закликав не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях і безпечних місцях.

Нагадаємо, що 4 лютого в Одеській області пролунав вибух — окупанти атакували регіон ракетою.

А також ворог обстріляв Дружківку на Донеччині — під удар потрапив місцевий ринок, де в той час перебували люди.