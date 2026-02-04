Обстрел Сумской области 4 февраля - какие последствия

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

В среду, 4 февраля, на Сумщине продолжаются атаки российских беспилотников. В результате обстрелов пострадали мирные жители.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

Пост Григорова. Фото: скриншот

Обстрел Сумской области

В Зноб-Новгородской громаде вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находилась семья — мужчина, женщина и их дочь. Все трое получили ранения. 66-летняя женщина получила тяжелые травмы и вместе с другими пострадавшими была госпитализирована.

В Середино-Будской громаде в результате атаки беспилотника пострадал 42-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечение проходит амбулаторно.

Также враг атаковал гражданскую инфраструктуру в Шосткинской и Тростянецкой громадах. Последствия уточняются.

Олег Григоров добавил, что сейчас воздушная тревога в регионе продолжается. Он призвал не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях и безопасных местах.

Напомним, что 4 февраля в Одесской области прогремел взрыв — оккупанты атаковали регион ракетой.

А также враг обстрелял Дружковку в Донецкой области — под удар попал местный рынок, где в то время находились люди.