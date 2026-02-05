Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Семеро раненых и разрушения — Россия ударила по Сумской области

Семеро раненых и разрушения — Россия ударила по Сумской области

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 08:26
В Сумах и Конотопе повреждены объекты инфраструктуры от обстрелов
Следы от удара. Фото: Нацполиция Украины

Сумская область снова подверглась мощным вражеским ударам: в результате новой атаки российских войск пострадали мирные жители и были серьезно повреждены объекты социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских атак по Сумской области

Силы армии РФ открывали огонь по населенным пунктам сразу нескольких районов. Больше всего пострадала Шосткинщина: здесь ранения получили шесть человек, среди них женщины в возрасте 31, 41 и 55 лет, а также трое мужчин 45, 60 и 69 лет. Еще один пострадавший 59-летний мужчина получил травмы в Сумах.

Сумська область обстріли
Уничтожены гражданские авто. Фото: Нацполиция Украины
Сумська область
Повреждения жилого дома. Фото: Национальная полиция Украины

В Конотопе после вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения. Там взрывами повреждены не только жилые дома, но и культовые сооружения, учебное заведение, складские помещения, коммерческие объекты. Также в городе выведена из строя часть административной инфраструктуры.

Пожежа поїзд
Пожар на железной дороге. Фото: Нацполиция Украины

Также российские войска ударили по железнодорожным путям и объектам энергообеспечения. В Конотопском районе враг уничтожил линии электропередач. В Сумах было повреждено одно из админзданий и сеть питания. В городе Шостка зафиксированы обстрелы, в результате которых пострадали гражданский автомобиль и гаражное помещение.

На местах атак оперативно работали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники, которые задокументировали очередные свидетельства военных преступлений Российской Федерации. Все собранные материалы стали основанием для открытия уголовных производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, на Сумщине раздавались громкие взрывы в ночь на 5 февраля. Впоследствии стало известно, что один из российских дронов влетел в многоэтажку.

Также этой ночью Киев оказался под ударом дронов. Известны последствия российских атак по столице.

российские войска пожар Сумская область обстрелы ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации