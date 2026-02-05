В Сумах и Конотопе повреждены объекты инфраструктуры от обстрелов

Семеро раненых и разрушения — Россия ударила по Сумской области
Сумская область снова подверглась мощным вражеским ударам: в результате новой атаки российских войск пострадали мирные жители и были серьезно повреждены объекты социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Последствия российских атак по Сумской области
Силы армии РФ открывали огонь по населенным пунктам сразу нескольких районов. Больше всего пострадала Шосткинщина: здесь ранения получили шесть человек, среди них женщины в возрасте 31, 41 и 55 лет, а также трое мужчин 45, 60 и 69 лет. Еще один пострадавший 59-летний мужчина получил травмы в Сумах.
В Конотопе после вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения. Там взрывами повреждены не только жилые дома, но и культовые сооружения, учебное заведение, складские помещения, коммерческие объекты. Также в городе выведена из строя часть административной инфраструктуры.
Также российские войска ударили по железнодорожным путям и объектам энергообеспечения. В Конотопском районе враг уничтожил линии электропередач. В Сумах было повреждено одно из админзданий и сеть питания. В городе Шостка зафиксированы обстрелы, в результате которых пострадали гражданский автомобиль и гаражное помещение.
На местах атак оперативно работали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники, которые задокументировали очередные свидетельства военных преступлений Российской Федерации. Все собранные материалы стали основанием для открытия уголовных производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, на Сумщине раздавались громкие взрывы в ночь на 5 февраля. Впоследствии стало известно, что один из российских дронов влетел в многоэтажку.
Также этой ночью Киев оказался под ударом дронов. Известны последствия российских атак по столице.
