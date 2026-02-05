В Сумах и Конотопе повреждены объекты инфраструктуры от обстрелов

Следы от удара. Фото: Нацполиция Украины

Сумская область снова подверглась мощным вражеским ударам: в результате новой атаки российских войск пострадали мирные жители и были серьезно повреждены объекты социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Последствия российских атак по Сумской области

Силы армии РФ открывали огонь по населенным пунктам сразу нескольких районов. Больше всего пострадала Шосткинщина: здесь ранения получили шесть человек, среди них женщины в возрасте 31, 41 и 55 лет, а также трое мужчин 45, 60 и 69 лет. Еще один пострадавший 59-летний мужчина получил травмы в Сумах.

Уничтожены гражданские авто. Фото: Нацполиция Украины

Повреждения жилого дома. Фото: Национальная полиция Украины

В Конотопе после вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения. Там взрывами повреждены не только жилые дома, но и культовые сооружения, учебное заведение, складские помещения, коммерческие объекты. Также в городе выведена из строя часть административной инфраструктуры.

Пожар на железной дороге. Фото: Нацполиция Украины

Также российские войска ударили по железнодорожным путям и объектам энергообеспечения. В Конотопском районе враг уничтожил линии электропередач. В Сумах было повреждено одно из админзданий и сеть питания. В городе Шостка зафиксированы обстрелы, в результате которых пострадали гражданский автомобиль и гаражное помещение.

На местах атак оперативно работали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники, которые задокументировали очередные свидетельства военных преступлений Российской Федерации. Все собранные материалы стали основанием для открытия уголовных производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, на Сумщине раздавались громкие взрывы в ночь на 5 февраля. Впоследствии стало известно, что один из российских дронов влетел в многоэтажку.

Также этой ночью Киев оказался под ударом дронов. Известны последствия российских атак по столице.