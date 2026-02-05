Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах — що відомо

РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 04:47
Обстріл Сум 5 лютого - пошкоджено будинок, вибиті вікна
Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 5 лютого атакували дронами Суми. Один з ворожих безпілотників влучив у двір багатоповерхівки, внаслідок чого були вибиті вікна та постраждали авто.

Про це у Telegram повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки удару РФ по Сумах 5 лютого

За словами очільника місцевої влади, влучання сталося о 02:30 у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Попередньо, ворог вдарив дроном типу "Герань-2".

"Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За попередніми даними, поранених або загиблих немає", — сказав Артем Кобзар.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Новина доповнюється...

вибух Суми обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації