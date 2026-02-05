Обстріл Сум 5 лютого - пошкоджено будинок, вибиті вікна

Термінова новина

Російські окупанти в ніч проти 5 лютого атакували дронами Суми. Один з ворожих безпілотників влучив у двір багатоповерхівки, внаслідок чого були вибиті вікна та постраждали авто.

Про це у Telegram повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Перші наслідки удару РФ по Сумах 5 лютого

За словами очільника місцевої влади, влучання сталося о 02:30 у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Попередньо, ворог вдарив дроном типу "Герань-2".

"Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За попередніми даними, поранених або загиблих немає", — сказав Артем Кобзар.

Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Новина доповнюється...