Обстріл Сум 5 лютого - пошкоджено будинок, вибиті вікна

РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах — що відомо
Російські окупанти в ніч проти 5 лютого атакували дронами Суми. Один з ворожих безпілотників влучив у двір багатоповерхівки, внаслідок чого були вибиті вікна та постраждали авто.
Про це у Telegram повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.
Перші наслідки удару РФ по Сумах 5 лютого
За словами очільника місцевої влади, влучання сталося о 02:30 у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Попередньо, ворог вдарив дроном типу "Герань-2".
"Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За попередніми даними, поранених або загиблих немає", — сказав Артем Кобзар.
Він додав, що на місці працюють усі відповідні служби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Новина доповнюється...
