Обстрел Сум 5 февраля - поврежден дом, выбиты окна

Российские оккупанты в ночь на 5 февраля атаковали дронами Сумы. Один из вражеских беспилотников попал во двор многоэтажки, в результате чего были выбиты окна и пострадали авто.

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

По словам главы местной власти, попадание произошло в 02:30 во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. Предварительно, враг ударил дроном типа "Герань-2".

"В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется. По предварительным данным, раненых или погибших нет", - сказал Артем Кобзарь.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Новость дополняется...