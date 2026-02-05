Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах - что известно

РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах - что известно

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 04:47
Обстрел Сум 5 февраля - поврежден дом, выбиты окна
Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 5 февраля атаковали дронами Сумы. Один из вражеских беспилотников попал во двор многоэтажки, в результате чего были выбиты окна и пострадали авто.

Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия удара РФ по Сумах 5 февраля

По словам главы местной власти, попадание произошло в 02:30 во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. Предварительно, враг ударил дроном типа "Герань-2".

"В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется. По предварительным данным, раненых или погибших нет", - сказал Артем Кобзарь.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Новость дополняется...

взрыв Сумы обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации