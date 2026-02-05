Обстрел Сум 5 февраля - поврежден дом, выбиты окна

РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах - что известно
Российские оккупанты в ночь на 5 февраля атаковали дронами Сумы. Один из вражеских беспилотников попал во двор многоэтажки, в результате чего были выбиты окна и пострадали авто.
Об этом в Telegram сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.
Первые последствия удара РФ по Сумах 5 февраля
По словам главы местной власти, попадание произошло в 02:30 во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. Предварительно, враг ударил дроном типа "Герань-2".
"В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется. По предварительным данным, раненых или погибших нет", - сказал Артем Кобзарь.
Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!