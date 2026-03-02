Відео
Україна готує стратегію на наступну зиму — деталі від Зеленського

Україна готує стратегію на наступну зиму — деталі від Зеленського

Дата публікації: 2 березня 2026 17:54
Підготовка до наступної зими — Зеленський зустрівся з Умєровим та Свириденко
Володимир Зеленський з Юлією Свириденко та Рустемом Умєровим. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом з Радою національної безпеки і оборони готує стратегію на наступну зиму. Вже визначені ключові пріоритети.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у Facebook. 

Читайте також:

Україна готується до наступної зими

"Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах — комплексні плани стійкості міст та регіонів", — сказав президент.

Він розповів, що разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем РНБО Рустемом Умєровим обговорили ключові пріоритети, зміст уже підготовлених драфтів документів та напрацювання конкретних регіонів.

Володимир Зеленський наголосив, що цьогоріч українці бачили та відчували, які міста й громади все ж таки підготувались до наявних загроз, а які не використали ефективно час перед зимою минулого року. За його словами, цього року для кожного регіону буде затверджений на рівні РНБО конкретний перелік необхідних дій.

"Ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей. Визначимо також і конкретні завдання для системи ППО України та відповідної роботи з партнерами. Україна стане сильнішою", — підсумував глава держави. 

Зазначимо, раніше Зеленський розповів, що упродовж цієї зими росіяни випустили по Україні майже 19 тисяч дронів. Крім того, ворог атакува КАБами та ракетами різних типів. 

Також президент попередив про нову хвилю атак від РФ. За його словами, росіяни планують бити по інфраструктурі, логітисці та водопостачанні. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
