Главная Новости дня Как Украина готовится к следующей зиме — Зеленский раскрыл детали

Как Украина готовится к следующей зиме — Зеленский раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 17:54
Украина готовится к зиме — подробности от Зеленского
Владимир Зеленский с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина уже готовится к следующей зиме, учитывая опыт городов и общин, которые справились с этим в этом году. Для этого президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром и секретарем СНБО. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

Украина готовится к следующей зиме

"Готовим СНБО для утверждения стратегии на следующую зиму: должны быть утверждены обновленные планы защиты и восстановления энергетических объектов и критической инфраструктуры в городах и общинах — комплексные планы устойчивости городов и регионов", — сказал президент.

Он рассказал, что вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Рустемом Умеровым обсудили ключевые приоритеты, содержание уже подготовленных драфтов документов и наработки конкретных регионов.

Владимир Зеленский отметил, что в этом году украинцы видели и чувствовали, какие города и громады все же подготовились к имеющимся угрозам, а какие не использовали эффективно время перед зимой прошлого года. По его словам, в этом году для каждого региона будет утвержден на уровне СНБО конкретный перечень необходимых действий.

"Мы сохраним и распространим эффективные решения тех городов и общин, которые этой зимой продемонстрировали наибольшие результаты в защите энергосистемы и в поддержке людей. Определим также и конкретные задачи для системы ПВО Украины и соответствующей работы с партнерами. Украина станет сильнее", — подытожил глава государства.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, что в течение этой зимы россияне выпустили по Украине почти 19 тысяч дронов. Кроме того, враг атаковал КАБами и ракетами различных типов.

Также президент предупредил о новой волне атак от РФ. По его словам, россияне планируют бить по инфраструктуре, логитисци и водоснабжении.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
