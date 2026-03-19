Из-за обстрелов есть обесточивание в трех областях
Российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро 19 марта зафиксировано обесточивание в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Новини.LIVE.
Состояние энергосистемы Украины 19 марта
Как отметили в Минэнерго, россияне обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остаются без света.
Одной из целей россиян стало "Запорожьеоблэнерго". В результате атаки один из работников компании получил ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Над восстановлением электроснабжения специалисты работают в усиленном режиме. Сегодня с 08:00 до 21:00 графики ограничения мощности применяются для промышленности. Кроме того, для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений.
Обстрелы Украины
За прошедшие сутки россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека. Враг повредил админздания, дома и транспорт.
Вчера оккупанты также ударили по железной дороге на Черниговщине. Под атакой врага оказался тепловоз. В результате обстрела пострадали два человека.
Накануне оккупанты также атаковали Запорожье. В городе ударили по одному из терминалов логистического оператора. На момент обстрела на рабочем месте находились работники.
Читайте Новини.LIVE!