Из-за обстрелов есть обесточивание в трех областях

Российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро 19 марта зафиксировано обесточивание в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Новини.LIVE.

Состояние энергосистемы Украины 19 марта

Как отметили в Минэнерго, россияне обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате часть потребителей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях временно остаются без света.

Одной из целей россиян стало "Запорожьеоблэнерго". В результате атаки один из работников компании получил ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Над восстановлением электроснабжения специалисты работают в усиленном режиме. Сегодня с 08:00 до 21:00 графики ограничения мощности применяются для промышленности. Кроме того, для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений.

Обстрелы Украины

За прошедшие сутки россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека. Враг повредил админздания, дома и транспорт.

Вчера оккупанты также ударили по железной дороге на Черниговщине. Под атакой врага оказался тепловоз. В результате обстрела пострадали два человека.

Накануне оккупанты также атаковали Запорожье. В городе ударили по одному из терминалов логистического оператора. На момент обстрела на рабочем месте находились работники.