На Черниговщине РФ ударила по тепловозу, пострадали два человека
Россияне продолжают обстреливать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В среду, 18 марта, оккупанты ударили по тепловозу в Черниговской области. В результате атаки пострадали люди. Это уже не первый случай, когда враг атакует поезда и тепловозы.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Последствия атаки на железную дорогу
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, российский беспилотник попал в тепловоз. Из-за этого произошел пожар.
В результате удара оккупантов пострадал машинист, а также его помощник. Сейчас им оказывают необходимую помощь. Все соответствующие службы работают на месте обстрела.
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях. Из-за обстрела были повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.
Также мы рассказывали о том, что Россия минувшей ночью запустила по Украине 147 ударных БпЛА. Враг атаковал с нескольких направлений. Противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство из них.
