Видео

На Черниговщине РФ ударила по тепловозу, пострадали два человека

На Черниговщине РФ ударила по тепловозу, пострадали два человека

Дата публикации 18 марта 2026 11:07
На Черниговщине РФ ударила по тепловозу, пострадали два человека
Поезд, который обстреляла РФ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Россияне продолжают обстреливать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В среду, 18 марта, оккупанты ударили по тепловозу в Черниговской области. В результате атаки пострадали люди. Это уже не первый случай, когда враг атакует поезда и тепловозы.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Реклама
Последствия атаки на железную дорогу

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, российский беспилотник попал в тепловоз. Из-за этого произошел пожар.

Росіяни атакували тепловоз на Чернігівщині, через що постраждали люди
Сообщение Министерства развития общин и территорий Украины. Фото: скриншот

В результате удара оккупантов пострадал машинист, а также его помощник. Сейчас им оказывают необходимую помощь. Все соответствующие службы работают на месте обстрела.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях. Из-за обстрела были повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

Также мы рассказывали о том, что Россия минувшей ночью запустила по Украине 147 ударных БпЛА. Враг атаковал с нескольких направлений. Противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство из них.

Укрзализныця Черниговская область обстрелы
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

