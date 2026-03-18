На Черниговщине РФ ударила по тепловозу, пострадали два человека

Поезд, который обстреляла РФ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Россияне продолжают обстреливать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В среду, 18 марта, оккупанты ударили по тепловозу в Черниговской области. В результате атаки пострадали люди. Это уже не первый случай, когда враг атакует поезда и тепловозы.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Последствия атаки на железную дорогу

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, российский беспилотник попал в тепловоз. Из-за этого произошел пожар.

Сообщение Министерства развития общин и территорий Украины. Фото: скриншот

В результате удара оккупантов пострадал машинист, а также его помощник. Сейчас им оказывают необходимую помощь. Все соответствующие службы работают на месте обстрела.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Ранее россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Сумской и Николаевской областях. Из-за обстрела были повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

Также мы рассказывали о том, что Россия минувшей ночью запустила по Украине 147 ударных БпЛА. Враг атаковал с нескольких направлений. Противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство из них.