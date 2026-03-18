На Чернігівщині РФ вдарила по тепловозу, постраждали двоє людей

На Чернігівщині РФ вдарила по тепловозу, постраждали двоє людей

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 11:07
На Чернігівщині РФ вдарила по тепловозу, постраждали двоє людей
Потяг, який обстріляла РФ. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну залізничну інфраструктуру. У середу, 18 березня, окупанти вдарили по тепловозі на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждали люди. Це вже не вперше ворог атакує потяги та тепловози.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Наслідки атаки на залізницю

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, російський безпілотник влучив у тепловоз. Через це сталася пожежа.

Росіяни атакували тепловоз на Чернігівщині, через що постраждали люди
Повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України. Фото: скриншот

Внаслідок удару окупантів постраждав машиніст, а також його помічник. Наразі їм надають необхідну допомогу. Усі відповідні служби працюють на місці обстрілу.

Обстріли залізничної інфраструктури

Раніше росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Сумській та Миколаївській областях. Через обстріл було пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

Також ми розповідали про те, що Росія минулої ночі запустила по Україні 147 ударних БпЛА. Ворог атакував з кількох напрямків. Протиповітряна оборона знищила або подавила більшість з них.

Укрзалізниця Чернігівська область обстріли
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
