РФ завдала удару по залізниці на Сумщині та Миколаївщині — Кулеба повідомив про наслідки

Пошкоджений внаслідок удару тепловоз. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Цього разу під удар безпілотників потрапили об'єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE у четвер, 12 березня.

РФ атакували залізничну інфраструктуру

За його словами, російський дрон атакував територію залізничної станції на Сумщині.

Внаслідок вибуху були пошкоджені тепловози, залізнична колія та будівля станції.

Наслідки атаки РФ по залізниці. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Ще один удар безпілотника зафіксували на Миколаївщині.

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз", — повідомив міністр.

За попередніми даними, внаслідок атак ніхто не постраждав. На місцях працюють усі профільні служби.

Кулеба наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну транспортну інфраструктуру, створюючи загрозу для працівників та мешканців громад.

Удари РФ по цивільній інфраструктурі

У ніч проти 12 березня російські війська атакували Чернігівську область за допомогою безпілотників. Внаслідок обстрілів загинула дитина, ще кілька людей отримали поранення.

Також 11 березня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Окупанти влучили КАБом у багатоповерховий житловий будинок.

Того ж дня у Дніпровському районі Херсона російські війська атакували маршрутне таксі. Внаслідок удару постраждали десять людей, серед них — підліток.