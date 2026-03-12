Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 19:05
РФ завдала удару по залізниці на Сумщині та Миколаївщині — Кулеба повідомив про наслідки
Пошкоджений внаслідок удару тепловоз. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру України. Цього разу під удар безпілотників потрапили об'єкти залізниці у Сумській та Миколаївській областях.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE у четвер, 12 березня.

Реклама
Читайте також:

РФ атакували залізничну інфраструктуру

За його словами, російський дрон атакував територію залізничної станції на Сумщині.

"Сьогодні ворог знову атакував цивільну залізничну інфраструктуру. Російський безпілотник завдав удару по території залізничної станції на Сумщині", — зазначив Кулеба.

Внаслідок вибуху були пошкоджені тепловози, залізнична колія та будівля станції.

Армія РФ атакувала залізницю 12 березня
Наслідки атаки РФ по залізниці. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Ще один удар безпілотника зафіксували на Миколаївщині.

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз", — повідомив міністр.

За попередніми даними, внаслідок атак ніхто не постраждав. На місцях працюють усі профільні служби.

Кулеба наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну транспортну інфраструктуру, створюючи загрозу для працівників та мешканців громад.

Удари РФ по цивільній інфраструктурі

У ніч проти 12 березня російські війська атакували Чернігівську область за допомогою безпілотників. Внаслідок обстрілів загинула дитина, ще кілька людей отримали поранення.

Також 11 березня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Окупанти влучили КАБом у багатоповерховий житловий будинок.

Того ж дня у Дніпровському районі Херсона російські війська атакували маршрутне таксі. Внаслідок удару постраждали десять людей, серед них — підліток.

Сумська область обстріли Миколаївська область війна в Україні залізниця атака
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації