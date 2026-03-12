Видео
Главная Новости дня Россия нанесла удары по железной дороге в двух областях

Россия нанесла удары по железной дороге в двух областях

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 19:05
Армия РФ атаковала железную дорогу в Сумской и Николаевской областях
Поврежденный в результате удара тепловоз. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. На этот раз под удар беспилотников попали объекты железной дороги в Сумской и Николаевской областях.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE в четверг, 12 марта.

Читайте также:

РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру

По его словам, российский дрон атаковал территорию железнодорожной станции в Сумской области.

"Сегодня враг снова атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Российский беспилотник нанес удар по территории железнодорожной станции в Сумской области", — отметил Кулеба.

В результате взрыва были повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

Армія РФ атакувала залізницю 12 березня
Последствия атаки РФ по железной дороге. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Еще один удар беспилотника зафиксировали на Николаевщине.

"Также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре на Николаевщине. Поврежден тепловоз", — сообщил министр.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. На местах работают все профильные службы.

Кулеба отметил, что Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую транспортную инфраструктуру, создавая угрозу для работников и жителей общин.

Удары РФ по гражданской инфраструктуре

В ночь на 12 марта российские войска атаковали Черниговскую область с помощью беспилотников. В результате обстрелов погиб ребенок, еще несколько человек получили ранения.

Также 11 марта российская армия нанесла удар по Запорожью. Оккупанты попали КАБом в многоэтажный жилой дом.

В тот же день в Днепровском районе Херсона российские войска атаковали маршрутное такси. В результате удара пострадали десять человек, среди них — подросток.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
