Россияне обстреляли Черниговскую область 12 марта — погиб ребенок

В результате атаки РФ на Черниговщину погиб ребенок, есть раненые
Сегодня ночью, 12 марта, российские военные нанесли удар по Черниговской области с помощью дронов. В результате атаки погиб ребенок, есть пострадавшие.
Атака РФ на Черниговщину 12 марта — какие последствия
Сегодня ночью, 12 марта, в Корюковском районе из-за падения вражеского беспилотника возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате российской атаки погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.
Психологи ГСЧС оказали помощь 6 людям. На месте работали подразделения экстренных служб.
Напомним, что 11 марта днем российские оккупанты атаковали Запорожье — россияне попали управляемой авиабомбой в многоэтажный дом. Ранены гражданские жители.
Также 11 марта в Херсоне российские захватчики нанесли удар по маршрутному такси. В результате атаки пострадали по меньшей мере десять человек.
В тот же день, 11 марта, российские войска дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.
