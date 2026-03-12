Россияне обстреляли Черниговскую область 12 марта — погиб ребенок

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Черниговщину. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 12 марта, российские военные нанесли удар по Черниговской области с помощью дронов. В результате атаки погиб ребенок, есть пострадавшие.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины.

Пожар в результате атаки РФ на Черниговскую область. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Черниговщину 12 марта — какие последствия

Сегодня ночью, 12 марта, в Корюковском районе из-за падения вражеского беспилотника возник пожар жилого дома и хозяйственной постройки. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В результате российской атаки погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.

Психологи ГСЧС оказали помощь 6 людям. На месте работали подразделения экстренных служб.

Последствия вражеского обстрела Черниговщины. Фото: ГСЧС

Напомним, что 11 марта днем российские оккупанты атаковали Запорожье — россияне попали управляемой авиабомбой в многоэтажный дом. Ранены гражданские жители.

Также 11 марта в Херсоне российские захватчики нанесли удар по маршрутному такси. В результате атаки пострадали по меньшей мере десять человек.

В тот же день, 11 марта, российские войска дронами атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела есть погибшие и пострадавшие.