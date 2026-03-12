Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни дронами атакували Чернігівщину, загинула дитина

Росіяни дронами атакували Чернігівщину, загинула дитина

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 08:32
РФ атакувала Чернігівщину 12 березня — загинула дитина
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Чернігівщину. Фото: ДСНС

У ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина, також є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС України.


Атака РФ на Чернігівщину 12 березня
Пожежа внаслідок атаки РФ на Чернігівщину. Фото: ДСНС

Атака РФ на Чернігівщину 12 березня — які наслідки

Сьогодні вночі, 12 березня, у Корюківському районі через падіння ворожого безпілотника виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Внаслідок російської атаки загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані.

Психологи ДСНС надали допомогу 6 людям. На місці працювали підрозділи екстрених служб.

Обстріл Чернігівщини 12 березня
Наслідки ворожого обстрілу Чернігівщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 11 березня вдень російські окупанти атакували Запоріжжя — росіяни поцілили керованою авіабомбою в багатоповерховий будинок. Поранено цивільних мешканців.

Також 11 березня у Херсоні російські загарбники завдали удару по маршрутному таксі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше десять людей.

Того ж дня, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі.

Чернігівська область обстріли дрони війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
