РФ атакувала Чернігівщину 12 березня — загинула дитина

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Чернігівщину. Фото: ДСНС

У ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина, також є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДСНС України.

Пожежа внаслідок атаки РФ на Чернігівщину. Фото: ДСНС

Атака РФ на Чернігівщину 12 березня — які наслідки

Сьогодні вночі, 12 березня, у Корюківському районі через падіння ворожого безпілотника виникла пожежа житлового будинку та господарської споруди. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Внаслідок російської атаки загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані.

Психологи ДСНС надали допомогу 6 людям. На місці працювали підрозділи екстрених служб.

Наслідки ворожого обстрілу Чернігівщини. Фото: ДСНС

