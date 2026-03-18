На 12 локаціях є влучання 15 дронів: які наслідки нічної атаки

Пілот ПС ЗСУ. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Росія ввечері 17 березня та в ніч проти 18 березня запустила по Україні 147 ударних БпЛА з кількох напрямків, зокрема з території РФ і тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними на ранок, українська протиповітряна оборона знищила або подавила більшість безпілотників, однак відомо й про влучання.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 18 березня

Російська атака дронами на Україну в ніч на 18 березня почалася ще о 18:00 попереднього дня. За даними військових, противник застосував 147 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. Понад 70 із них становили "Шахеди".

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 128 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збитих цілей станом на ранок 18 березня. Фото: ПС ЗСУ

Водночас військові зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях. Ще на трьох локаціях сталося падіння збитих дронів або їхніх уламків.

