На 12 локаціях є влучання 15 дронів: які наслідки нічної атаки

На 12 локаціях є влучання 15 дронів: які наслідки нічної атаки

Дата публікації: 18 березня 2026 09:20
Пілот ПС ЗСУ. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Росія ввечері 17 березня та в ніч проти 18 березня запустила по Україні 147 ударних БпЛА з кількох напрямків, зокрема з території РФ і тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними на ранок, українська протиповітряна оборона знищила або подавила більшість безпілотників, однак відомо й про влучання.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на дані Повітряних сил ЗСУ.

Російська атака дронами на Україну в ніч на 18 березня почалася ще о 18:00 попереднього дня. За даними військових, противник застосував 147 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. Понад 70 із них становили "Шахеди".

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 128 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збитих цілей станом на ранок 18 березня. Фото: ПС ЗСУ

Водночас військові зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях. Ще на трьох локаціях сталося падіння збитих дронів або їхніх уламків.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно обговорив із Генсеком НАТО можливості посилення ППО України.

Радник міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті Сергій Стерненко сказав, скільки ворожих дронів знешкоджують дрони-перехоплювачі.

ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ безпілотники
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
