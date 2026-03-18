Главная Новости дня На 12 локациях есть попадания 15 дронов: каковы последствия ночной атаки

На 12 локациях есть попадания 15 дронов: каковы последствия ночной атаки

Дата публикации 18 марта 2026 09:20
На 12 локациях есть попадания 15 дронов: каковы последствия ночной атаки
Пилот ВС ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Россия вечером 17 марта и в ночь на 18 марта запустила по Украине 147 ударных БпЛА с нескольких направлений, в том числе с территории РФ и временно оккупированного Крыма. По предварительным данным на утро, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство беспилотников, однако известно и о попаданиях.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ.

Российская атака дронами на Украину в ночь на 18 марта началась еще в 18:00 предыдущего дня. По данным военных, противник применил 147 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Более 70 из них составляли "Шахеды".

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 128 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

null
Статистика сбитых целей по состоянию на утро 18 марта. Фото: ПС ВСУ

В то же время военные зафиксировали попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях. Еще на трех локациях произошло падение сбитых дронов или их обломков.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обсудил с Генсеком НАТО возможности усиления ПВО Украины.

Советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко сказал, сколько вражеских дронов обезвреживают дроны-перехватчики.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
