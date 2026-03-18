На 12 локациях есть попадания 15 дронов: каковы последствия ночной атаки

Россия вечером 17 марта и в ночь на 18 марта запустила по Украине 147 ударных БпЛА с нескольких направлений, в том числе с территории РФ и временно оккупированного Крыма. По предварительным данным на утро, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство беспилотников, однако известно и о попаданиях.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на данные Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Российская атака дронами на Украину в ночь на 18 марта началась еще в 18:00 предыдущего дня. По данным военных, противник применил 147 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. Более 70 из них составляли "Шахеды".

Запуски осуществлялись из Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 128 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время военные зафиксировали попадание 15 ударных БпЛА на 12 локациях. Еще на трех локациях произошло падение сбитых дронов или их обломков.

