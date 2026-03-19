Через обстріли є знеструмлення у трьох областях

Працівник ДТЕК. Фото: DTEKcompany

Російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок 19 березня зафіксовано знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Новини.LIVE.

Стан енергосистеми України 19 березня

Як зазначили у Міненерго, росіяни обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Сумській областях тимчасово залишаються без світла.

Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Однією з цілей росіян стало "Запоріжжяобленерго". Внаслідок атаки один із працівників компанії зазнав поранень. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Над відновленням електропостачання фахівці працюють у посиленому режимі. Сьогодні з 08:00 до 21:00 графіки обмеження потужності застосовуються для промисловості. Крім того, для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень.

Обстріли України

Протягом минулої доби росіяни атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Ворог пошкодив адмінбудівлі, будинки та транспорт.

Вчора окупанти також вдарили по залізниці на Чернігівщині. Під атакою ворога опинився тепловоз. Внаслідок обстрілу постраждали двоє люди.

Напередодні окупанти також атакували Запоріжжя. У місті вдарили по одному з терміналів логістичного оператора. На момент обстрілу на робочому місці перебували працівники.