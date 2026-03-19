Окупанти атакували 26 населених пунктів Сумщини: є поранені

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини

Під ударами російських окупантів опинилися 26 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.

Наслідки російської атаки на Сумщину. Фото: Нацполіція

На місцях влучань працювали правоохоронці, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів противника.

"Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді поранено четверо осіб: 16-річний юнак, жінки 39 і 55 років та 60-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог пошкодив:

адміністративні будівлі;

об’єкти торгівлі;

складські приміщення;

багатоквартирні житлові будинки;

транспортні засоби;

енергетичну інфраструктуру.

Правоохоронці на місці російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото: Нацполіція

У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження обʼєкта транспортної інфраструктури, а у Ворожбянській — пошкоджено енергообʼєкт.

У Нацполіції повідомили, що за кожним із задокументованих фактів відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Російські обстріли України — останні новини

У ніч проти 19 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової забудови.

А 18 березня ворог вдарив по приміщенню ТЦК у Сумах. Відомо про двох поранених, серед яких підліток.

Крім того, вчора росіяни обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру у Чернігівській області. Внаслідок ударів постраждали люди.