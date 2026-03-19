Окупанти атакували 26 населених пунктів Сумщини: є поранені
Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Сумщини
Під ударами російських окупантів опинилися 26 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.
На місцях влучань працювали правоохоронці, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів противника.
"Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді поранено четверо осіб: 16-річний юнак, жінки 39 і 55 років та 60-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.
Крім того, ворог пошкодив:
- адміністративні будівлі;
- об’єкти торгівлі;
- складські приміщення;
- багатоквартирні житлові будинки;
- транспортні засоби;
- енергетичну інфраструктуру.
У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження обʼєкта транспортної інфраструктури, а у Ворожбянській — пошкоджено енергообʼєкт.
У Нацполіції повідомили, що за кожним із задокументованих фактів відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.
Російські обстріли України — останні новини
У ніч проти 19 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової забудови.
А 18 березня ворог вдарив по приміщенню ТЦК у Сумах. Відомо про двох поранених, серед яких підліток.
Крім того, вчора росіяни обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру у Чернігівській області. Внаслідок ударів постраждали люди.
