Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Окупанти атакували 26 населених пунктів Сумщини: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 08:47
Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 26 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Під ударами російських окупантів опинилися 26 населених пунктів у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах.

Наслідки російського обстрілу Сумщину 19 березня
Наслідки російської атаки на Сумщину. Фото: Нацполіція

На місцях влучань працювали правоохоронці, які документували руйнування та збирали докази воєнних злочинів противника.

"Внаслідок ворожої атаки безпілотника у Сумській громаді поранено четверо осіб: 16-річний юнак, жінки 39 і 55 років та 60-річний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог пошкодив:

  • адміністративні будівлі;
  • об’єкти торгівлі;
  • складські приміщення;
  • багатоквартирні житлові будинки;
  • транспортні засоби;
  • енергетичну інфраструктуру.
Правоохоронці фіксують наслідки російських обстрілів Сумщини
Правоохоронці на місці російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція
Удар Росії по Сумщині
Наслідки російських ударів по Сумщині. Фото: Нацполіція

У Тростянецькій громаді зафіксовано пошкодження обʼєкта транспортної інфраструктури, а у Ворожбянській — пошкоджено енергообʼєкт.  

У Нацполіції повідомили, що за кожним із задокументованих фактів відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Російські обстріли України — останні новини

У ніч проти 19 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлової забудови.

А 18 березня ворог вдарив по приміщенню ТЦК у Сумах. Відомо про двох поранених, серед яких підліток.

Крім того, вчора росіяни обстріляли цивільну залізничну інфраструктуру у Чернігівській області. Внаслідок ударів постраждали люди.

війна Сумська область обстріли Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації