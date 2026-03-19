Оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: есть раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Сумщины
Под ударами российских оккупантов оказались 26 населенных пунктов в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах.
На местах попаданий работали правоохранители, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений противника.
"В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской громаде ранены четыре человека: 16-летний юноша, женщины 39 и 55 лет и 60-летний мужчина", — говорится в сообщении.
Кроме того, враг повредил:
- административные здания;
- объекты торговли;
- складские помещения;
- многоквартирные жилые дома;
- транспортные средства;
- энергетическую инфраструктуру.
В Тростянецкой громаде зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры, а в Ворожбянской — поврежден энергообъект.
В Нацполиции сообщили, что по каждому из задокументированных фактов открыты уголовные производства по статье о военных преступлениях.
Российские обстрелы Украины — последние новости
В ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилой застройки.
А 18 марта враг ударил по помещению ТЦК в Сумах. Известно о двух раненых, среди которых подросток.
Кроме того, вчера россияне обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. В результате ударов пострадали люди.
