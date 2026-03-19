Оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: есть раненые

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате атаки ранения получили четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сумщины

Под ударами российских оккупантов оказались 26 населенных пунктов в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах.

На местах попаданий работали правоохранители, которые документировали разрушения и собирали доказательства военных преступлений противника.

"В результате вражеской атаки беспилотника в Сумской громаде ранены четыре человека: 16-летний юноша, женщины 39 и 55 лет и 60-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг повредил:

административные здания;

объекты торговли;

складские помещения;

многоквартирные жилые дома;

транспортные средства;

энергетическую инфраструктуру.

В Тростянецкой громаде зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры, а в Ворожбянской — поврежден энергообъект.

В Нацполиции сообщили, что по каждому из задокументированных фактов открыты уголовные производства по статье о военных преступлениях.

В ночь на 19 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилой застройки.

А 18 марта враг ударил по помещению ТЦК в Сумах. Известно о двух раненых, среди которых подросток.

Кроме того, вчера россияне обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области. В результате ударов пострадали люди.