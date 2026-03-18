В Сумах россияне атаковали помещение ТЦК: есть раненые
В среду, 18 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали административное здание в Сумах. Вражеский дрон попал в помещение территориального центра комплектования (ТЦК), где в это время находились люди. В результате обстрела ранения получили два человека, среди них подросток. Обошлось без погибших.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.
Россияне нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах
Сегодня, 18 марта, российские армейцы дронами нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах. В результате обстрела есть пострадавшие. Среди раненых — женщина и 16-летний подросток. Сейчас их доставили в больницу.
Во время атаки пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.
По информации Кривошеенко, в результате вражеских ударов во дворе двух жилых домов выбиты окна и балконные блоки.
Что говорят в ТЦК об атаке РФ
Группа коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП прокомментировала сегодняшний удар РФ. В пресс-службе отметили, что удары оккупантов по ТЦК — это сознательная тактика Кремля.
"Атаки России дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки — это не случайность, а сознательная тактика врага. Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства — система мобилизации.
Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна — сорвать процесс пополнения рядов Вооруженных сил Украины... Единственное, что стоит между врагом и Украиной — это Вооруженные силы. И путь к ним проходит через ТЦК и СП. Информационно-психологические операции не дали врагу желаемого результата. Следовательно, он прибегает к прямым ударам", — прокомментировали в ТЦК сегодняшний удар РФ.
Отметим, что также 18 марта российские армейцы атаковали тепловоз в Черниговской области. В результате обстрела есть раненые — пострадал машинист и его помощник.
Напомним, что 17 марта российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами. В результате вражеских ударов есть раненые, а также значительные разрушения.
