В Сумах россияне атаковали помещение ТЦК: есть раненые

Последствия атаки РФ на помещение ТЦК в Сумах 18 марта 2026 года. Фото: Суспільне Сумы

В среду, 18 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали административное здание в Сумах. Вражеский дрон попал в помещение территориального центра комплектования (ТЦК), где в это время находились люди. В результате обстрела ранения получили два человека, среди них подросток. Обошлось без погибших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Читайте также:

Россияне нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах

Сегодня, 18 марта, российские армейцы дронами нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах. В результате обстрела есть пострадавшие. Среди раненых — женщина и 16-летний подросток. Сейчас их доставили в больницу.

Во время атаки пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.

Последствия атаки РФ на Сумы 18 марта 2026 года. Фото: Сумская ОВА

По информации Кривошеенко, в результате вражеских ударов во дворе двух жилых домов выбиты окна и балконные блоки.

Скриншот сообщения Сергея Кривошеенко/Telegram

Скриншот сообщения главы Сумской ОГА/Facebook

Что говорят в ТЦК об атаке РФ

Группа коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП прокомментировала сегодняшний удар РФ. В пресс-службе отметили, что удары оккупантов по ТЦК — это сознательная тактика Кремля.

"Атаки России дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки — это не случайность, а сознательная тактика врага. Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства — система мобилизации.

Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна — сорвать процесс пополнения рядов Вооруженных сил Украины... Единственное, что стоит между врагом и Украиной — это Вооруженные силы. И путь к ним проходит через ТЦК и СП. Информационно-психологические операции не дали врагу желаемого результата. Следовательно, он прибегает к прямым ударам", — прокомментировали в ТЦК сегодняшний удар РФ.

Отметим, что также 18 марта российские армейцы атаковали тепловоз в Черниговской области. В результате обстрела есть раненые — пострадал машинист и его помощник.

Напомним, что 17 марта российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами. В результате вражеских ударов есть раненые, а также значительные разрушения.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась