В Сумах россияне атаковали помещение ТЦК: есть раненые

В Сумах россияне атаковали помещение ТЦК: есть раненые

Дата публикации 18 марта 2026 14:37
Последствия атаки РФ на помещение ТЦК в Сумах 18 марта 2026 года. Фото: Суспільне Сумы

В среду, 18 марта, российские оккупанты беспилотниками атаковали административное здание в Сумах. Вражеский дрон попал в помещение территориального центра комплектования (ТЦК), где в это время находились люди. В результате обстрела ранения получили два человека, среди них подросток. Обошлось без погибших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

Читайте также:
Наслідки атаки РФ на ТЦК
Последствия удара РФ по Сумам 18 марта. Фото: Сумская ГОА

Россияне нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах

Сегодня, 18 марта, российские армейцы дронами нанесли удар по помещению ТЦК в Сумах. В результате обстрела есть пострадавшие. Среди раненых — женщина и 16-летний подросток. Сейчас их доставили в больницу.

Во время атаки пострадавшие находились на остановке общественного транспорта.

Последствия атаки РФ на Сумы 18 марта 2026 года. Фото: Сумская ОВА

По информации Кривошеенко, в результате вражеских ударов во дворе двух жилых домов выбиты окна и балконные блоки.

Скриншот сообщения Сергея Кривошеенко/Telegram
Скриншот сообщения главы Сумской ОГА/Facebook

Что говорят в ТЦК об атаке РФ

Группа коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП прокомментировала сегодняшний удар РФ. В пресс-службе отметили, что удары оккупантов по ТЦК — это сознательная тактика Кремля.

"Атаки России дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки  это не случайность, а сознательная тактика врага. Под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства  система мобилизации.

Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна  сорвать процесс пополнения рядов Вооруженных сил Украины... Единственное, что стоит между врагом и Украиной  это Вооруженные силы. И путь к ним проходит через ТЦК и СП. Информационно-психологические операции не дали врагу желаемого результата. Следовательно, он прибегает к прямым ударам", — прокомментировали в ТЦК сегодняшний удар РФ.

Отметим, что также 18 марта российские армейцы атаковали тепловоз в Черниговской области. В результате обстрела есть раненые — пострадал машинист и его помощник.

Напомним, что 17 марта российские захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами. В результате вражеских ударов есть раненые, а также значительные разрушения.

Сумы обстрелы война в Украине ТЦК и СП Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
