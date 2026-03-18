У Сумах росіяни атакували приміщення ТЦК: є поранені

Наслідки атаки РФ на приміщення ТЦК у Сумах 18 березня 2026 року. Фото: Суспільне Суми

У середу, 18 березня, російські окупанти безпілотниками атакували адміністративну будівлю у Сумах. Ворожий дрон влучив в приміщення територіального центру комплектування (ТЦК), де в цей час перебували люди. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє осіб, серед них підліток. Минулося без загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Наслідки удару РФ по Сумах 18 березня. Фото: Сумська МВА

Росіяни завдали удару по приміщенню ТЦК у Сумах

Сьогодні, 18 березня, російські армійці дронами завдали удару по приміщенню ТЦК у Сумах. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Серед поранених — жінка та 16 річний підліток. Наразі їх доправили до лікарні.

Під час атаки постраждалі перебували на зупинці громадського транспорту.

Наслідки атаки РФ на Суми 18 березня 2026 року. Фото: Сумська ОВА

За інформацією Кривошеєнка, внаслідок ворожих ударів у дворі двох житлових будинків вибито вікна та балконні блоки.

Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка/Telegram

Скриншот повідомлення очільника Сумської ОВА/Facebook

Що кажуть у ТЦК про атаку РФ

Група комунікацій Сумського обласного ТЦК та СП прокоментувала сьогоднішній удар РФ. У пресслужбі зазначили, що удари окупантів по ТЦК — це свідома тактика Кремля.

"Атаки Росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — це не випадковість, а свідома тактика ворога. Під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави — система мобілізації.

Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна — зірвати процес поповнення лав Збройних сил України... Єдине, що стоїть між ворогом і Україною — це Збройні сили. І шлях до них проходить через ТЦК та СП. Інформаційно-психологічні операції не дали ворогу бажаного результату. Відтак, він вдається до прямих ударів", — прокоментували у ТЦК сьогоднішній удар РФ.

Зазначимо, що також 18 березня російські армійці атакували тепловоз у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є поранені — постраждав машиніст та його помічник.

Нагадаємо, що 17 березня російські загарбники атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок ворожих ударів є поранені, а також значні руйнування.

