Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Сумах росіяни атакували приміщення ТЦК: є поранені

У Сумах росіяни атакували приміщення ТЦК: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 14:37
У Сумах росіяни атакували приміщення ТЦК: є поранені
Наслідки атаки РФ на приміщення ТЦК у Сумах 18 березня 2026 року. Фото: Суспільне Суми

У середу, 18 березня, російські окупанти безпілотниками атакували адміністративну будівлю у Сумах. Ворожий дрон влучив в приміщення територіального центру комплектування (ТЦК), де в цей час перебували люди. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє осіб, серед них підліток. Минулося без загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова та начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Наслідки удару РФ по Сумах 18 березня. Фото: Сумська МВА

Росіяни завдали удару по приміщенню ТЦК у Сумах

Сьогодні, 18 березня, російські армійці дронами завдали удару по приміщенню ТЦК у Сумах. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Серед поранених — жінка та 16 річний підліток. Наразі їх доправили до лікарні.

Під час атаки постраждалі перебували на зупинці громадського транспорту.

Наслідки атаки РФ на Суми 18 березня 2026 року. Фото: Сумська ОВА

За інформацією Кривошеєнка, внаслідок ворожих ударів у дворі двох житлових будинків вибито вікна та балконні блоки.

Скриншот повідомлення Сергія Кривошеєнка/Telegram
Скриншот повідомлення очільника Сумської ОВА/Facebook

Що кажуть у ТЦК про атаку РФ

Група комунікацій Сумського обласного ТЦК та СП прокоментувала сьогоднішній удар РФ. У пресслужбі зазначили, що удари окупантів по ТЦК — це свідома тактика Кремля.

"Атаки Росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки — це не випадковість, а свідома тактика ворога. Під ударом опиняється не лише енергетична чи військова інфраструктура, а й ключовий елемент обороноздатності держави — система мобілізації.

Це цілеспрямована кампанія, мета якої очевидна — зірвати процес поповнення лав Збройних сил України... Єдине, що стоїть між ворогом і Україною — це Збройні сили. І шлях до них проходить через ТЦК та СП. Інформаційно-психологічні операції не дали ворогу бажаного результату. Відтак, він вдається до прямих ударів", — прокоментували у ТЦК сьогоднішній удар РФ.

Зазначимо, що також 18 березня російські армійці атакували тепловоз у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу є поранені — постраждав машиніст та його помічник.

Нагадаємо, що 17 березня російські загарбники атакували Дніпропетровську область дронами, артилерією та авіабомбами. Внаслідок ворожих ударів є поранені, а також значні руйнування.

Суми обстріли війна в Україні ТЦК та СП Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації