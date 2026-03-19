В Одессе повреждены жилые дома после атаки дронов

ГСЧС работают в Одессе.

В ночь на 19 марта в Одессе зафиксированы повреждения жилой застройки в результате атаки беспилотников. Удары пришлись по нескольким районам города. Повреждены многоэтажные дома, здания в историческом центре и частный сектор.

На местах возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы спасателями, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ГВА Сергея Лысака.

По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них госпитализированы в городскую больницу. Власти уточняют масштабы разрушений и состояние пострадавших. В Одессе на местах работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Также проводится оценка нанесённого ущерба.

Последствия атаки Одессы.

В Одессе продолжается ликвидация последствий атаки

В результате массированной вражеской атаки повреждения жилой многоэтажки в одном из районов города, а также нежилого здания в другом районе. Коммунальные службы и спасатели задействованы для восстановления инфраструктуры Одессы и помощи жителям.

Повреждения зафиксированы в жилых кварталах, что указывает на удар по гражданской застройке. Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности во время воздушных тревог. Все оперативные и экстренные службы работают на местах.

