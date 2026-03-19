В Одесі пошкоджено житлові будинки після атаки дронів

ДСНС працює в Одесі.

У ніч проти 19 березня в Одесі зафіксовано пошкодження житлової забудови внаслідок атаки безпілотників. Удари припали на кілька районів міста. Пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлі в історичному центрі та приватний сектор.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на голову Одеської ДВА Сергія Лисака.

За попередніми даними, постраждало троє людей, двоє з них госпіталізовані в міську лікарню. Влада уточнює масштаби руйнувань і стан постраждалих. В Одесі на місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Також проводиться оцінка завданих збитків.

Наслідки атаки Одеси.

В Одесі триває ліквідація наслідків атаки

Унаслідок масованої ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку в одному з районів міста, а також нежитлову будівлю в іншому районі. Комунальні служби та рятувальники задіяні для відновлення інфраструктури Одеси та допомоги жителям.

Пошкодження зафіксовано в житлових кварталах, що вказує на удар по цивільній забудові. Влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог. Усі оперативні та екстрені служби працюють на місцях.

