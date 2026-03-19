В Одесі пошкоджено житлові будинки після атаки дронів

В Одесі пошкоджено житлові будинки після атаки дронів

Дата публікації: 19 березня 2026 01:53
ДСНС працює в Одесі. Фото: скриншот Telegram

У ніч проти 19 березня в Одесі зафіксовано пошкодження житлової забудови внаслідок атаки безпілотників. Удари припали на кілька районів міста. Пошкоджено багатоповерхові будинки, будівлі в історичному центрі та приватний сектор.

На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на голову Одеської ДВА Сергія Лисака.

За попередніми даними, постраждало троє людей, двоє з них госпіталізовані в міську лікарню. Влада уточнює масштаби руйнувань і стан постраждалих. В Одесі на місцях працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Також проводиться оцінка завданих збитків.

Работники ГСЧС устраняют последствия ночной атаки на Одессу 19 марта 2026 года
Наслідки атаки Одеси. Фото: скриншот Telegram

В Одесі триває ліквідація наслідків атаки

Унаслідок масованої ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку в одному з районів міста, а також нежитлову будівлю в іншому районі. Комунальні служби та рятувальники задіяні для відновлення інфраструктури Одеси та допомоги жителям.

Пошкодження зафіксовано в житлових кварталах, що вказує на удар по цивільній забудові. Влада закликає жителів дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог. Усі оперативні та екстрені служби працюють на місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку квітня правила паркування в Одесі залишаться незмінними, проте надалі можливі зміни.

Також у місті планують не обмежуватися ремонтом окремих ділянок доріг, а провести масштабне оновлення вулиць і тротуарів у всіх районах.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
