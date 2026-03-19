Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Одесі під час атаки БпЛА прогримів вибух

В Одесі під час атаки БпЛА прогримів вибух

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 00:11
В Одесі під час атаки БпЛА прогримів вибух
Представники надзвичайних служб на місці удару безпілотника. Фото: ДСНС

Увечері в середу, 19 березня, в Одесі було чути потужний вибух. За попередньою інформацією, звуки пов'язані з атакою російських ударних дронів типу Shahed. Незадовго до цього місцеві телеграм-канали попереджали про загрозу, а в місті та окремих районах області було оголошено повітряну тривогу.

Про деталі атаки повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 23:37 у середу, 18 березня, а станом на 00:30 червоним на карті повітряних тривог був уже весь регіон. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в Одеській області є група ворожих безпілотників.

Олег Кипер
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скріншот Telegram

Унаслідок масованої ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку в одному з районів міста, а також нежитлову будівлю в іншому районі. Усі оперативні та екстрені служби працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Що відомо про вибухи в Одесі області вночі 19 березня

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:30 19 марта
Станом на 00:30 повітряна тривога зберігається в Одесі, а в Харківській і Запорізьких областях пролунав відбій. Також повітряна тривога була в Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеса безпілотники обстріли війна в Україні Шахед БпЛА
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації