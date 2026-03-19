В Одесі під час атаки БпЛА прогримів вибух

Представники надзвичайних служб на місці удару безпілотника.

Увечері в середу, 19 березня, в Одесі було чути потужний вибух. За попередньою інформацією, звуки пов'язані з атакою російських ударних дронів типу Shahed. Незадовго до цього місцеві телеграм-канали попереджали про загрозу, а в місті та окремих районах області було оголошено повітряну тривогу.

Про деталі атаки повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 19 березня

Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 23:37 у середу, 18 березня, а станом на 00:30 червоним на карті повітряних тривог був уже весь регіон. Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в Одеській області є група ворожих безпілотників.

Унаслідок масованої ворожої атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку в одному з районів міста, а також нежитлову будівлю в іншому районі. Усі оперативні та екстрені служби працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють.

Назва

Станом на 00:30 повітряна тривога зберігається в Одесі, а в Харківській і Запорізьких областях пролунав відбій. Також повітряна тривога була в Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

