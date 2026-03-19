В Одессе во время атаки БпЛА прогремел взрыв

Вечером в среду, 19 марта, в Одессе был слышен мощный взрыв. По предварительной информации, звуки связаны с атакой российских ударных дронов типа Shahed. Незадолго до этого местные телеграм-каналы предупреждали об угрозе, а в городе и отдельных районах области была объявлена воздушная тревога.

О деталях атаки сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 19 марта

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 23:37 в среду, 18 марта, а по состоянию на 00:30 красным на карте воздушных тревог был уже весь регион. Воздушные Силы ВС Украины отметили, что в Одесской области есть группа вражеских беспилотников.

В результате массированной вражеской атаки повреждения жилой многоэтажки в одном из районов города, а также нежилого здания в другом районе. Все оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

По состоянию на 00:30 воздушная тревога сохраняется в Одессе, а в Харьковской и Запорожских областях прозвучал отбой. Также воздушная тревога была в Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.

