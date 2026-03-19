У Запоріжжі після удару РФ без світла залишилися тисячі абонентів

Рятувальники у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

Росіяни вдарили вранці у четвер, 19 березня, по інфраструктурі Запоріжжя під час повітряної тривоги, оголошеної по всій області. Після атаки десятки тисяч абонентів залишилися без світла, також відомо щонайменше про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росія завдала серію ударів по Запоріжжю 19 березня

У Запорізькій області оголосили о 02:01 повітряну тривогу через загрозу безпілотників та застосування керованих авіаційних бомб.

За його словами, російські війська атакували інфраструктуру обласного центру. Після удару в частині Запоріжжя почалися перепади напруги.

За останніми даними через атаку без електропостачання залишилися понад 38 тисяч побутових споживачів і ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Щоб забезпечити безперебійну роботу об'єктів, їх почали переводити на резервні джерела живлення.

Пожежа та дим в Запоріжжі після атаки 19 березня. Фото: Запорізька ОВА

Також попередньо відомо про одного постраждалого. За даними Івана Федорова, він перебуває у тяжкому стані, на місце направили медиків.

Згодом очільник ОВА повідомив, що електропостачання вдалося відновити вже для понад 83% абонентів. Без світла на той момент залишалися 6 265 побутових і 305 юридичних споживачів.

Кілька днів тому Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі, коли там перебували працівники. З'явилися фото наслідків вибуху від атаки.

Також російські війська вдарили по житловій забудові в Запоріжжі. Під завалами будинку опинилися люди, були постраждалі, загинула жінка.

Атаки на енергооб'єкти в Запоріжжі відбуваються часто. Так кілька днів тому в місті виникли проблеми з електрпостачанням.