Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі після удару РФ без світла залишилися тисячі абонентів

У Запоріжжі після удару РФ без світла залишилися тисячі абонентів

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 08:48
Рятувальники у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer
Рятувальники у Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

Росіяни вдарили вранці у четвер, 19 березня, по інфраструктурі Запоріжжя під час повітряної тривоги, оголошеної по всій області. Після атаки десятки тисяч абонентів залишилися без світла, також відомо щонайменше про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

У Запорізькій області оголосили о 02:01 повітряну тривогу через загрозу безпілотників та застосування керованих авіаційних бомб. 

За його словами, російські війська атакували інфраструктуру обласного центру. Після удару в частині Запоріжжя почалися перепади напруги.

За останніми даними через атаку без електропостачання залишилися понад 38 тисяч побутових споживачів і ще близько 2 тисяч юридичних абонентів. Щоб забезпечити безперебійну роботу об'єктів, їх почали переводити на резервні джерела живлення.

Пожежа та дим в Запоріжжі після атаки 19 березня. Фото: Запорізька ОВА

Також попередньо відомо про одного постраждалого. За даними Івана Федорова, він перебуває у тяжкому стані, на місце направили медиків.

Згодом очільник ОВА повідомив, що електропостачання вдалося відновити вже для понад 83% абонентів. Без світла на той момент залишалися 6 265 побутових і 305 юридичних споживачів.

Кілька днів тому Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі, коли там перебували працівники. З'явилися фото наслідків вибуху від атаки.

Також російські війська вдарили по житловій забудові в Запоріжжі. Під завалами будинку опинилися люди, були постраждалі, загинула жінка. 

Атаки на енергооб'єкти в Запоріжжі відбуваються часто. Так кілька днів тому в місті виникли проблеми з електрпостачанням

пожежа вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації