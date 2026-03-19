В Запорожье после удара РФ без света остались тысячи абонентов после удара РФ

В Запорожье после удара РФ без света остались тысячи абонентов

Дата публикации 19 марта 2026 08:48
Спасатели в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

Россияне ударили утром в четверг, 19 марта, по инфраструктуре Запорожья во время воздушной тревоги, объявленной по всей области. После атаки десятки тысяч абонентов остались без света, также известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

В Запорожской области объявили в 02:01 воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и применения управляемых авиационных бомб.

По его словам, российские войска атаковали инфраструктуру областного центра. После удара в части Запорожья начались перепады напряжения.

По последним данным из-за атаки без электроснабжения остались более 38 тысяч бытовых потребителей и еще около 2 тысяч юридических абонентов. Чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов, их начали переводить на резервные источники питания.

Пожар и дым в Запорожье после атаки 19 марта. Фото: Запорожская ОГА

Также предварительно известно об одном пострадавшем. По данным Ивана Федорова, он находится в тяжелом состоянии, на место направили медиков.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что электроснабжение удалось восстановить уже для более 83% абонентов. Без света на тот момент оставались 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.

Несколько дней назад Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье, когда там находились работники. Появились фото последствий взрыва от атаки.

Также российские войска ударили по жилой застройке в Запорожье. Под завалами дома оказались люди, были пострадавшие, погибла женщина.

Атаки на энергообъекты в Запорожье происходят часто. Так несколько дней назад в городе возникли проблемы с электрснабжением.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
