Встреча Зеленского с Боложаном — о чем договорились Украина и Румыния

Во время поездки в Бухарест Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Стороны обсудили ряд важных вопросов.

Встреча Зеленского с Боложаном

Как отметил Зеленский, вопрос сотрудничества в энергетическом секторе стал одним из главных в разговоре. Украина и Румыния будут усиливать партнерство в этом отношении.

"Важно развивать энергетическую сеть между нашими странами, которая будет помогать Украине в условиях дефицита из-за постоянных российских ударов по нашей энергетике, а также и Румынии — тогда, когда мы будем иметь профицит и сможем экспортировать электроэнергию", — отметил глава государства.

Кроме того, на встрече речь шла об оборонной поддержке Украины и усилении ПВО. Глава государства поблагодарил премьера Румынии за военную помощь.

"Спасибо Румынии за военную помощь и взносы в программу PURL. Усиление ПВО — это приоритет для Украины", — отметил Зеленский.

Кроме того, представители стран обсудили расширение пунктов пропуска на границе Украины и Румынии. На встрече наметили работу над межправительственным соглашением о совместном контроле на пунктах пропуска.

Визит Зеленского в Румынию

Глава государства прибыл в Бухарест с рабочим визитом 12 марта. Он встретился с президентом Румынии Никушором Даном.

В рамках поездки представители обеих стран подписали ряд важных соглашений. Кроме того, анонсировали договоренности по транспортировке американского газа в Украину через Румынию и строительство новых линий электропередач между странами.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о введении Дня румынского языка. Ежегодно украинцы будут отмечать его 31 августа. Глава государства уже подписал соответствующий указ.