Візит Зеленського в Бухарест — про що глава держави домовився з прем'єром Румунії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Румунії Іліє Боложан. Фото: ОП

У четвер, 12 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Бухаресті з прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Сторони обговорили посилення ППО та розбудову енергетичної інфраструктури.

Зустріч Зеленського з Боложаном

Як зазначив Зеленський, питання співпраці в енергетичному секторі стало одним з головних у розмові. Україна та Румунія будуть посилювати партнерство стосовно цього.

"Важливо розбудовувати енергетичну мережу між нашими країнами, яка допомагатиме Україні в умовах дефіциту через постійні російські удари по нашій енергетиці, а також і Румунії — тоді, коли ми матимемо профіцит і зможемо експортувати електроенергію", — зазначив глава держави.

Крім того, на зустрічі йшлося про оборонну підтримку України та посилення ППО. Глава держави подякував прем'єру Румунії за військову допомогу.

"Дякую Румунії за військову допомогу та внески в програму PURL. Посилення ППО — це пріоритет для України", — зазначив Зеленський.

Крім того, представники країн обговорили розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії. На зустрічі окреслили роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску.

Візит Зеленського у Румунію

Глава держави прибув у Бухарест з робочим візитом 12 березня. Він зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном.

В межах поїздки представники обох країн підписали низку важливих угод. Крім того, анонсували домовленості щодо транспортування американського газу до України через Румунію та будівництво нових ліній електропередач між країнами.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про впровадження Дня румунської мови. Щорічно українці відзначатимуть його 31 серпня. Глава держави вже підписав відповідний указ.