Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль ответил, какой сейчас дефицит в энергосистеме Украины

Шмыгаль ответил, какой сейчас дефицит в энергосистеме Украины

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 13:13
Шмыгаль заявил о восстановлении 3,5 ГВт генерации в Украине
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото:

В энергосистеме Украины ситуация остается напряженной, хотя в отдельных регионах отключений уже совсем нет, а в других применяют одну или полторы очереди. Энергетикам уже удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт дефицита. Сейчас правительство готовит энергосистему не только к завершению отопительного сезона, но и к следующей зиме, параллельно восстанавливая разрушенные мощности и наращивая распределенную генерацию.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как энергетики готовят сейчас Украину к зиме

По его словам, с начала массированных повреждений страна потеряла более 9 ГВт мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

"Из тех более 9 гигаватт, которые страна потеряла частично, удалось восстановить 3,5 гигаватта генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Работа продолжается, в планах восстановления ориентировочно 4 гигаватта генерации, которые будут восстановлены. В частности, до конца мая есть возможность восстановления более 2 гигаватт", — сказал Шмыгаль.

Параллельно продолжаются ремонты всех поврежденных теплоэлектроцентралей. Шмыгаль также описал текущую ситуацию с потреблением и ограничениями.

По его словам, часть областей уже обходится без отключений, тогда как в других регионах применяют только одну или полторы очереди. В часы наибольшего потребления дефицит в энергосистеме сейчас составляет около 1 ГВт.

"Атомные электростанции работают, теплоэлектростанции также работают, ГЭС и ГАЭС работают. Солнце продолжает давать больше, благодаря чему не в пиковые часы системных ограничений вообще нет по всей стране. Импорт продолжается и составляет около 12% от общего потребления в сутки, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки", — заявил он.

Несмотря на определенное улучшение, в правительстве не считают ситуацию окончательно стабильной. Шмыгаль отметил, что отопительный сезон еще не завершился, а Россия не прекращает атак.

"Нужно понимать, что несмотря на определенное улучшение ситуации отопительный сезон все еще продолжается и так же продолжаются постоянные попытки врага уничтожить нашу энергосистему. Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", — сказал он.

Отдельно правительство делает ставку на ускоренное восстановление энергообъектов с помощью европейских партнеров. Украинские инженерные делегации работают в странах ЕС, где получают оборудование со станций, выведенных из эксплуатации.

"В Латвии, в Германии, в Австрии получаем оборудование выведенных из эксплуатации станций. Это дает нам скорость. Привлекаем максимальное количество партнеров для такого формата", — отметил Шмыгаль.

Параллельно развивается и направление распределенной генерации. По словам премьера, с начала полномасштабной войны в Украине уже ввели в эксплуатацию 1,5 ГВт таких мощностей. Из этого объема около 900 МВт добавили именно в текущем отопительном сезоне. В 2026 году правительство рассчитывает запустить еще 1,5 ГВт распределенной генерации.

Ранее Владимир Зеленский объявил о начале подготовки Украины к следующему зимнему сезону. Отдельно он остановился на подготовке Киева, где сложилась сложнейшая ситуация зимой из-за разрушенных ТЭЦ и сильных морозов.

В то же время Денис Шмыгаль объяснил, что будет с Дарницкой ТЭЦ, которая была полностью уничтожена российскими ударами зимой.

Денис Шмыгаль электроэнергия ТЭЦ электроснабжение энергетика отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации