Шмыгаль заявил о восстановлении 3,5 ГВт генерации в Украине

В энергосистеме Украины ситуация остается напряженной, хотя в отдельных регионах отключений уже совсем нет, а в других применяют одну или полторы очереди. Энергетикам уже удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт дефицита. Сейчас правительство готовит энергосистему не только к завершению отопительного сезона, но и к следующей зиме, параллельно восстанавливая разрушенные мощности и наращивая распределенную генерацию.

Такое заявление сделал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

По его словам, с начала массированных повреждений страна потеряла более 9 ГВт мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

"Из тех более 9 гигаватт, которые страна потеряла частично, удалось восстановить 3,5 гигаватта генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Работа продолжается, в планах восстановления ориентировочно 4 гигаватта генерации, которые будут восстановлены. В частности, до конца мая есть возможность восстановления более 2 гигаватт", — сказал Шмыгаль.

Параллельно продолжаются ремонты всех поврежденных теплоэлектроцентралей. Шмыгаль также описал текущую ситуацию с потреблением и ограничениями.

По его словам, часть областей уже обходится без отключений, тогда как в других регионах применяют только одну или полторы очереди. В часы наибольшего потребления дефицит в энергосистеме сейчас составляет около 1 ГВт.

"Атомные электростанции работают, теплоэлектростанции также работают, ГЭС и ГАЭС работают. Солнце продолжает давать больше, благодаря чему не в пиковые часы системных ограничений вообще нет по всей стране. Импорт продолжается и составляет около 12% от общего потребления в сутки, благодаря чему мы лучше удерживаем ситуацию в часы пиковой нагрузки", — заявил он.

Несмотря на определенное улучшение, в правительстве не считают ситуацию окончательно стабильной. Шмыгаль отметил, что отопительный сезон еще не завершился, а Россия не прекращает атак.

"Нужно понимать, что несмотря на определенное улучшение ситуации отопительный сезон все еще продолжается и так же продолжаются постоянные попытки врага уничтожить нашу энергосистему. Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", — сказал он.

Отдельно правительство делает ставку на ускоренное восстановление энергообъектов с помощью европейских партнеров. Украинские инженерные делегации работают в странах ЕС, где получают оборудование со станций, выведенных из эксплуатации.

"В Латвии, в Германии, в Австрии получаем оборудование выведенных из эксплуатации станций. Это дает нам скорость. Привлекаем максимальное количество партнеров для такого формата", — отметил Шмыгаль.

Параллельно развивается и направление распределенной генерации. По словам премьера, с начала полномасштабной войны в Украине уже ввели в эксплуатацию 1,5 ГВт таких мощностей. Из этого объема около 900 МВт добавили именно в текущем отопительном сезоне. В 2026 году правительство рассчитывает запустить еще 1,5 ГВт распределенной генерации.

Ранее Владимир Зеленский объявил о начале подготовки Украины к следующему зимнему сезону. Отдельно он остановился на подготовке Киева, где сложилась сложнейшая ситуация зимой из-за разрушенных ТЭЦ и сильных морозов.

В то же время Денис Шмыгаль объяснил, что будет с Дарницкой ТЭЦ, которая была полностью уничтожена российскими ударами зимой.