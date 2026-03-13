Шмигаль заявив про відновлення 3,5 ГВт генерації в Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото:

Україні вже вдалося повернути в роботу 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були частково втрачені через російські атаки. Ще близько 4 ГВт перебувають у планах на відновлення, з них понад 2 ГВт можуть повернути до кінця травня в систему енергетики.

Таку заяву зробив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

За його словами, від початку масованих пошкоджень країна втратила понад 9 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

"З тих понад 9 гігават, які країна втратила частково, вдалося відновити 3,5 гігавати генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Робота триває, в планах відновлення орієнтовно 4 гігавата генерації, які будуть відновлені. Зокрема, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 гігават", — сказав Шмигаль.

Паралельно тривають ремонти всіх пошкоджених теплоелектроцентралей. Шмигаль також описав поточну ситуацію зі споживанням та обмеженнями.

За його словами, частина областей уже обходиться без відключень, тоді як в інших регіонах застосовують лише одну або півтори черги. У години найбільшого споживання дефіцит в енергосистемі зараз становить близько 1 ГВт.

"Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, ГЕС та ГАЕС працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому не в пікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні. Імпорт продовжується і складає близько 12% від загального споживання на добу, завдяки чому ми краще утримуємо ситуацію у години пікового навантаження", — заявив він.

Попри певне поліпшення, в уряді не вважають ситуацію остаточно стабільною. Шмигаль наголосив, що опалювальний сезон ще не завершився, а Росія не припиняє атак.

"Потрібно розуміти, що попри певне покращення ситуації опалювальний сезон все ще триває і так само тривають постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему. Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими", — сказав він.

Окремо уряд робить ставку на прискорене відновлення енергооб'єктів за допомогою європейських партнерів. Українські інженерні делегації працюють у країнах ЄС, де отримують обладнання зі станцій, виведених з експлуатації.

"В Латвії, в Німеччині, в Австрії отримуємо обладнання виведених з експлуатації станцій. Це дає нам швидкість. Залучаємо максимальну кількість партнерів для такого формату", — зазначив Шмигаль.

Паралельно розвивається і напрямок розподіленої генерації. За словами прем'єра, від початку повномасштабної війни в Україні вже ввели в експлуатацію 1,5 ГВт таких потужностей. Із цього обсягу близько 900 МВт додали саме в поточному опалювальному сезоні. У 2026 році уряд розраховує запустити ще 1,5 ГВт розподіленої генерації.

Раніше Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки України до наступного зимового сезону. Окремо він зупинився на підготовці Києва, де склалася надскладна ситуація взимку через зруйновані ТЕЦ та сильні морози.

Водночас Денис Шмигаль пояснив, що буде з Дарницькою ТЕЦ, яка була повністю знищена російськими ударами взимку.