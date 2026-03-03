Отопительный сезон закончится при теплой погоде

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Отопительный сезон в Украине завершится только при благоприятных погодных условиях. Сейчас наша страна имеет ресурсы, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время брифинга 3 марта, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Завершение отопительного сезона в Украине

Кулеба отметил, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели в вопросе завершения отопительного сезона, а не на заранее определенные даты.

По его словам, если будет необходимость, то отопительный сезон может продолжаться даже до 15 апреля.

Какова ситуация в Украине со светом

Министр энергетики Денис Шмыгаль в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE рассказал, что сейчас света стало больше. По его словам, в Украине 1 гигаватт дефицита электроэнергии, а это в 5-6 раз меньше, чем было зимой.

Он пояснил, что такой показатель удалось достичь благодаря непрерывной работе энергетиков и восстановлению энергосистемы.

"Это позволяет, конечно же, сократить количество очередей отключений для населения. Это позволяет немножко дать легкие графики для бизнеса, но в любом случае бизнес сегодня быстро вынужденно адаптируется, вводит свою распределенную когенерацию", — сказал министр.

Он также добавил, что сейчас самый дешевый и легкий способ увеличения энергии — применение солнечной энергии.

"Солнца в Украине много и с приходом солнечных дней, с приходом лета будет избыток солнечной энергии, конечно, его надо скомпенсировать установлением соответствующих батарей, это то, на что мы будем обращать внимание", — отметил Денис Шмыгаль.

Какой план необходим для Киева

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко считает, что для Киева нужно разработать план по децентрализации отопления. После заседания СНБО она рассказала, что полностью от централизованного отопления не планируют, но надо идти по пути децентрализации.

"Наряду с восстановлением должен быть план именно по децентрализованному теплоснабжению в разрезе секторов, зон. В первую очередь, Дарницкой ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5", — отметила Свириденко.

Ранее Зеленский сообщил, что в Украине утвердили планы устойчивости для всех областей и областных городов. По его словам, опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений.

Однако Киев — единственный регион, который не имею плана подготовки к следующей зиме. За это мэр будет нести ответственность. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.