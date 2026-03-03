Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба відповів, коли в Україні завершиться опалювальний сезон

Кулеба відповів, коли в Україні завершиться опалювальний сезон

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 18:28
Опалювальний сезон в Україні — коли завершиться
Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Опалювальний сезон в Україні завершиться лише за сприятливих погодних умов. Наразі наша крає має ресурси, аби орієнтуватися виключно на температурні показники.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час брифінгу 3 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Завершення опалювального сезону в Україні

Кулеба наголосив, що Україна має достатньо ресурсів, щоб орієнтуватися виключно на температурні показники у питанні завершення опалювального сезону, а не на заздалегідь визначені дати.  

За його словами, якщо буде потреба, то опалювальний сезон може тривати навіть до 15 квітня. 

Яка ситуація в Україні зі світлом

Міністр енергетики Денис Шмигаль у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE розповів, що зараз світла стало більше. За його словами, в Україні 1 гігават дефіциту електроенергії, а це в 5-6 разів менше, ніж було взимку. 

Він пояснив, що такий показник вдалося досягти завдяки безперервній роботі енергетиків та відновленню енергосистеми. 

"Це дозволяє, звісно ж, скоротити кількість черг відключень для населення. Це дозволяє трошки дати легші графіки для бізнесу, але в будь-якому випадку бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується, запроваджує свою розподілену когенерацію", — сказав міністр. 

Він також додав, що зараз найдешевший та найлегший спосіб збільшення енергії — застосування сонячної енергії. 

"Сонця в Україні багато і з приходом сонячних днів, з приходом літа буде надлишок сонячної енергії, звичайно, його треба скумпенсовувати встановленням відповідних батарей, це то, на що ми будемо звертати увагу", — зазначив Денис Шмигаль. 

Який план необхідний для Києва

Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що для Києві потрібно розробити план з децентралізації опалення. Після засідання РНБО вона розповіла, що повністю від централізованого опалення не планують, але треба йти шляхом децентралізації. 

"Поряд з відновленням має бути план саме по децентралізованому теплопостачанню в розрізі секторів, зон. В першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5", — наголосила Свириденко. 

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних міст. За його словами, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень. 

Однак Київ — єдиний регіон, який не маю плану підготовки до наступної зими. За це мер буде нести відповідальність. Столиці дали додатковий час на підготовку відповідних документів. 

опалювальний сезон Україна обстріли енергосистема світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації