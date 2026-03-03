Опалювальний сезон в Україні — коли завершиться

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Опалювальний сезон в Україні завершиться лише за сприятливих погодних умов. Наразі наша крає має ресурси, аби орієнтуватися виключно на температурні показники.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час брифінгу 3 березня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Завершення опалювального сезону в Україні

Кулеба наголосив, що Україна має достатньо ресурсів, щоб орієнтуватися виключно на температурні показники у питанні завершення опалювального сезону, а не на заздалегідь визначені дати.

За його словами, якщо буде потреба, то опалювальний сезон може тривати навіть до 15 квітня.

Яка ситуація в Україні зі світлом

Міністр енергетики Денис Шмигаль у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE розповів, що зараз світла стало більше. За його словами, в Україні 1 гігават дефіциту електроенергії, а це в 5-6 разів менше, ніж було взимку.

Він пояснив, що такий показник вдалося досягти завдяки безперервній роботі енергетиків та відновленню енергосистеми.

"Це дозволяє, звісно ж, скоротити кількість черг відключень для населення. Це дозволяє трошки дати легші графіки для бізнесу, але в будь-якому випадку бізнес сьогодні швидко вимушено адаптується, запроваджує свою розподілену когенерацію", — сказав міністр.

Він також додав, що зараз найдешевший та найлегший спосіб збільшення енергії — застосування сонячної енергії.

"Сонця в Україні багато і з приходом сонячних днів, з приходом літа буде надлишок сонячної енергії, звичайно, його треба скумпенсовувати встановленням відповідних батарей, це то, на що ми будемо звертати увагу", — зазначив Денис Шмигаль.

Який план необхідний для Києва

Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що для Києві потрібно розробити план з децентралізації опалення. Після засідання РНБО вона розповіла, що повністю від централізованого опалення не планують, але треба йти шляхом децентралізації.

"Поряд з відновленням має бути план саме по децентралізованому теплопостачанню в розрізі секторів, зон. В першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5", — наголосила Свириденко.

Раніше Зеленський повідомив, що в Україні затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних міст. За його словами, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень.

Однак Київ — єдиний регіон, який не маю плану підготовки до наступної зими. За це мер буде нести відповідальність. Столиці дали додатковий час на підготовку відповідних документів.