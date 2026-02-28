Графіки відключень світла зникнуть в Україні в квітні та травні, заявив Жупанин

Дівчина під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики Андрій Жупанин заявив, що Україна житиме з графіками відключень світла ще місяць. Далі відсутність електроенергії буде мінімальною, а можливо й взагалі не буде, однак влітку графіки повернуться.

Про це нардеп сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у межах круглого столу "Енергетична стійкість Лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном".

За словами Жупанина, навесні споживання електроенергії зменшиться, оскільки люди припинять використовувати електроенергію для обігріву житла. Водночас виробництво має зрости.

Тож за оцінкою нардепа, Україна ще місяць житиме з відключеннями, вже в останні два місяці весни графіків майже не буде.

"Я маю оптимістичний прогноз, що на квітень-травень ми перейдемо на більш зрозумілу роботу і, можливо, навіть без графіків або з мінімальними відключеннями, за умови відсутності масштабних обстрілів", — сказав заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики.

Водночас Андрій Жупанин додав, що з червня країна може знову повернутися до графіків відключень. Причиною цьому стане спека та масове використання кондиціонерів. Окрім того, влітку почнуться планові ремонти енергоблоків АЕС, які забезпечують значну частину генерації.

Окремо нардеп зазначив, що Україна має сонячну генерацію, але вона генерує електроенергію орієнтовно з восьмої ранку до сьомої вечора. Тож це ще один фактор, чому можуть бути відключення.

"Мені здається, для балансу і балансування загалом енергосистеми доведеться впроваджувати графіки відключень. Я буду радий помилятися, але потрібно готуватися до гіршого", — резюмував Жупанин.

Нагадаємо, що гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко теж вважає, що вже у квітні світло в Україні відключатимуть менше.

Також ми писали, що у Києві після зупинки трамваїв та тролейбусів через дефіцит електроенергії, наразі вже повертають електротранспорт на правому березі столиці. Зокрема, частину рейсів вже відновили 26 лютого.