Украина с апреля будет жить почти без графиков отключений, заявил Жупанин

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин заявил, что Украина в апреле и мае возможно будет жить вовсе без отключений света. Однако летом графики вернутся.

Об этом нардеп сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в рамках круглого стола "Энергетическая устойчивость Левого берега Киева: вызовы и решения перед следующим отопительным сезоном".

По словам Жупанина, весной потребление электроэнергии уменьшится, поскольку люди прекратят использовать электроэнергию для обогрева жилья. В то же время производство должно вырасти.

Поэтому по оценке нардепа, Украина еще месяц будет жить с отключениями, уже в последние два месяца весны графиков почти не будет.

"Я имею оптимистичный прогноз, что на апрель-май мы перейдем на более понятную работу и, возможно, даже без графиков или с минимальными отключениями, при условии отсутствия масштабных обстрелов", — сказал заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики.

В то же время Андрей Жупанин добавил, что с июня страна может снова вернуться к графикам отключений. Причиной этому станет жара и массовое использование кондиционеров. Кроме того, летом начнутся плановые ремонты энергоблоков АЭС, которые обеспечивают значительную часть генерации.

Отдельно нардеп отметил, что Украина имеет солнечную генерацию, но она генерирует электроэнергию ориентировочно с восьми утра до семи вечера. Поэтому это еще один фактор, почему могут быть отключения.

"Мне кажется, для баланса и балансировки в целом энергосистемы придется внедрять графики отключений. Я буду рад ошибаться, но нужно готовиться к худшему", — резюмировал Жупанин.

Напомним, что гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко тоже считает, что уже в апреле свет в Украине будут отключать меньше.

Также мы писали, что в Киеве после остановки трамваев и троллейбусов из-за дефицита электроэнергии, сейчас уже возвращают электротранспорт на правом берегу столицы. В частности, часть рейсов уже восстановили 26 февраля.