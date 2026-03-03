Зеленський провів засідання РНБО — затвердили план на зиму

Володимир Зеленський на засіданні РНБО. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський 3 березня провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Там затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст.

про це повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що під час засідання РНБО він заслухав доповіді від усіх представників областей та найбільших міст України. За його словами, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме:

оновлення захисту для інфраструктури,

оновлення логістики,

оновлення основних енергетичних об'єктів,

відновлення об'єктів після російських ударів,

забезпечення додаткових спроможностей енергетики.

Президент повідомив, що на засіданні затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва. Глава держави пояснив, що столиці дали додатковий час на підготовку відповідних документів.

"На сьогодні Київ був не готовий — як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", — наголосив Володимир Зеленський.

Підготовка України до наступної зими

Раніше голова Деснянської РДА розкритикував підготовку КМДА до наступної зими. У столиці висловлюють занепокоєння щодо енергетичної стійкості на Лівому березі.

Раніше Зеленський оцінив роботу керівників громад взимку. За його словами, завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює. З приводу цього він обіцяв "зробити правильні висновки".

Водночас президент повідомляв, Україна готує стратегію на наступну зиму. Вже визначені ключові пріоритети та підготовлені документи.