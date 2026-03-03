Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Для України затвердили план стійкості на зиму — деталі від Зеленського

Для України затвердили план стійкості на зиму — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 14:47
Зеленський провів засідання РНБО — затвердили план на зиму
Володимир Зеленський на засіданні РНБО. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський 3 березня провів засідання Ради національної безпеки і оборони. Там затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомив Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

План стійкості для України на зиму

Зеленський розповів, що під час засідання РНБО він заслухав доповіді від усіх представників областей та найбільших міст України. За його словами, досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме:

  • оновлення захисту для інфраструктури,
  • оновлення логістики,
  • оновлення основних енергетичних об'єктів,
  • відновлення об'єктів після російських ударів,
  • забезпечення додаткових спроможностей енергетики.

Президент повідомив, що на засіданні затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва. Глава держави пояснив, що столиці дали додатковий час на підготовку відповідних документів. 

"На сьогодні Київ був не готовий — як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", — наголосив Володимир Зеленський. 

Підготовка України до наступної зими

Раніше голова Деснянської РДА розкритикував підготовку КМДА до наступної зими. У столиці висловлюють занепокоєння щодо енергетичної стійкості на Лівому березі. 

Раніше Зеленський оцінив роботу керівників громад взимку. За його словами, завжди видно, хто з місцевих керівників реально працює. З приводу цього він обіцяв "зробити правильні висновки". 

Водночас президент повідомляв, Україна готує стратегію на наступну зиму. Вже визначені ключові пріоритети та підготовлені документи. 

Володимир Зеленський обстріли зима війна в Україні РНБО
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації