План устойчивости для Украины на зиму — Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский на заседании СНБО. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 3 марта утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов на зиму. Дальнейшие шаги нужно делать, делая выводы из этой зимы.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

План устойчивости для Украины на зиму

Зеленский рассказал, что во время заседания СНБО он заслушал доклады от всех представителей областей и крупнейших городов Украины. По его словам, опыт этой зимы станет основой для дальнейших решений, а именно:

обновление защиты для инфраструктуры,

обновление логистики,

обновление основных энергетических объектов,

восстановление объектов после российских ударов,

обеспечение дополнительных возможностей энергетики.

Президент сообщил, что на заседании утвердили планы устойчивости для всех украинских областей и областных городов, кроме Киева. Глава государства пояснил, что столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

"На сегодня Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и выполнить каждую задачу. Каждый город, каждая украинская община должны быть готовы к любому сценарию на следующую зиму и к реальной поддержке людей. Правительство Украины, и в частности Министерство обороны, Воздушные силы ВСУ получили необходимые задачи и помогут регионам подготовиться", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подготовка Украины к следующей зиме

Ранее председатель Деснянской РГА раскритиковал подготовку КГГА к следующей зиме. В столице выражают обеспокоенность относительно энергетической устойчивости на Левом берегу.

Ранее Зеленский оценил работу руководителей общин зимой. По его словам, всегда видно, кто из местных руководителей реально работает. По поводу этого он обещал "сделать правильные выводы".

В то же время президент сообщал, Украина готовит стратегию на следующую зиму. Уже определены ключевые приоритеты и подготовлены документы.