Свириденко: Україна потребує майже 278 млрд грн для енергетики

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 19 березня провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків Уряду задля забезпечення енергетичної стійкості України. Загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила Юлія Свириденко у своїх соцмережах.

Потреби в України для енергетики

Свириденко наголосила, що Україна вже зараз має вживати невідкладних заходів для підготовки до наступного опалювального сезону, зважаючи на постійні російські атаки по критичній інфраструктурі.

Окрему увагу під час наради приділили ролі міжнародних партнерів. Як зазначила урядовиця, залучення підтримки з боку союзників є одним із ключових завдань українських дипломатів за кордоном.

"Окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі. Йдеться про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення нашої держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході", — зазначила Юлія Свириденко.

Також вона повідомила, що Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено основною платформою для координації дій у цьому напрямі.

Ситуація в енергетичній системі України

Російські війська 19 березня знову атакували критичну інфраструктуру України. Через це зафіксовано знеструмлення у Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Однією з цілей росіян стало "Запоріжжяобленерго".

Через важку ситуацію зі світлом Володимир Зеленський доручив розробити плани стійкості для міст і регіонів. Він підписав відповідний указ.

Загалом, через атаки РФ Україна втратила понад 9 ГВт потужностей. Денис Шмигаль розповів, що станом на зараз вдалося повернути в роботу 3,5 ГВт генерації. За його словами, близько 4 ГВт перебувають у планах на відновлення, з них понад 2 ГВт можуть повернути до кінця травня в систему енергетики.