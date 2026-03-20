Главная Новости дня В Украине сегодня с 08:00 до 200 будут отключать свет

Дата публикации 20 марта 2026 01:25
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

В Украине сегодня, 20 марта, продолжат действовать графики почасовых отключений света. Их будут вводить с 08:00 до 20:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

Отключение света в Украине 20 марта

"Завтра, 20 марта, во всех регионах Украины с 08:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений, а с 08:00 до 00:00 — графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничений являются последствия ударов дронами и ракетами РФ по энергетике Украины.

В то же время в компании добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно " — добавили в Укрэнерго.

Графіки відключень світла в Україні 20 березня
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что 14 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил разработать планы устойчивости для городов и регионов.

Кроме того, глава Минэнерго Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас Украина ищет в европейских странах оборудование для восстановления ТЭЦ.

Также мы писали, что согласно недавнему заявлению Шмыгаля, в работу удалось вернуть 3,5 ГВт генерации из более 9 ГВт мощностей, которые были потеряны из-за ударов России.

Украина сфера энергетики Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
