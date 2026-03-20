В Україні сьогодні з 08:00 до 200 відключатимуть світло

В Україні сьогодні, 20 березня, продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Їх запроваджуватимуть з 08:00 до 20:00.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 20 березня

"Завтра, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 — графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", — йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження обмежень є наслідки ударів дронами та раКетами РФ по енергетиці України.

Водночас у компанії додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомлення на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо" — додали в Укренерго.

Нагадаємо, що 14 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розробити плани стійкості для міст та регіонів.

Окрім того, глава Міненерго Денис Шмигаль повідомив, що наразі Україна шукає в європейських країнах обладнання для відновлення ТЕЦ.

Також ми писали, що згідно нещодавньою заявою Шмигаля, в роботу вдалося повернути 3,5 ГВт генерації з понад 9 ГВт потужностей, які були втрачені через удари Росії.