Україна шукає обладнання для відновлення ТЕЦ у країнах ЄС

Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Україна продовжує підготовку до відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей та енергетичної інфраструктури. Для цього українські фахівці проводять обстеження енергетичних об'єктів у країнах Європейського Союзу, де можна знайти необхідне обладнання для ремонту.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує Новини.LIVE.

Міністр зазначив, що робота з відновлення енергосистеми триває вже зараз, щоб країна була готовою до наступного опалювального сезону. За його словами, українські інженерні групи вже провели обстеження низки комісованих енергетичних об'єктів у Європі.

"Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, фахівці оглянули вісім станцій у кількох країнах Європи — Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

"Обстежено 8 станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. На сьогодні визначено обладнання з Ризької ТЕЦ, у якому зацікавлені українські енергокомпанії", — повідомив міністр.

За його словами, Україна вже звернулася до партнерів щодо передачі необхідного обладнання. Крім того, українська сторона досягла домовленостей із Нідерландами щодо постачання обладнання для кількох державних енергетичних компаній.

"Направлено відповідний лист з метою передачі цього обладнання в Україну. Домовилися з Нідерландами щодо поставки обладнання для "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу"", — зазначив Шмигаль.

Міністр наголосив, що паралельно з відбудовою триває робота над посиленням захисту енергетичних об'єктів.

"Починаємо відбудову вже зараз, посилюємо захист енергооб'єктів, щоб бути максимально готовими до наступної зими", — підсумував він.

Заява Дениса Шмигаля. Фото: скриншот з Telegram

Відновлення української енергетики

Як повідомив Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, Україні вже вдалося відновити 3,5 ГВт генеруючих потужностей із понад 9 ГВт, які були частково втрачені внаслідок російських атак. Ще приблизно 4 ГВт потужностей планують відновити найближчим часом, причому понад 2 ГВт можуть повернути до енергосистеми до кінця травня.

Водночас зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ у Києві залишатиметься у приватній власності. Уряд наразі не розглядає варіант її націоналізації.