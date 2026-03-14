Украина ищет оборудование для восстановления ТЭЦ в странах ЕС

Украина ищет оборудование для восстановления ТЭЦ в странах ЕС

Дата публикации 14 марта 2026 16:07
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Украина продолжает подготовку к восстановлению поврежденных теплоэлектроцентралей и энергетической инфраструктуры. Для этого украинские специалисты проводят обследование энергетических объектов в странах Европейского Союза, где можно найти необходимое оборудование для ремонта.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Новини.LIVE.

Министр отметил, что работа по восстановлению энергосистемы продолжается уже сейчас, чтобы страна была готова к следующему отопительному сезону. По его словам, украинские инженерные группы уже провели обследование ряда комиссированных энергетических объектов в Европе.

"Работаем над восстановлением ТЭЦ. Украинские инженерные группы провели обследование комиссированных станций на территории ЕС, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование", — отметил Шмыгаль.

В частности, специалисты осмотрели восемь станций в нескольких странах Европы — Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

"Обследовано 8 станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. На сегодня определено оборудование с Рижской ТЭЦ, в котором заинтересованы украинские энергокомпании", — сообщил министр.

По его словам, Украина уже обратилась к партнерам относительно передачи необходимого оборудования. Кроме того, украинская сторона достигла договоренностей с Нидерландами о поставках оборудования для нескольких государственных энергетических компаний.

"Направлено соответствующее письмо с целью передачи этого оборудования в Украину. Договорились с Нидерландами о поставке оборудования для "Укрнафты", "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза"", — отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что параллельно с восстановлением продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов.

"Начинаем восстановление уже сейчас, усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме", — подытожил он.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот из Telegram

Восстановление украинской энергетики

Как сообщил Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, Украине уже удалось восстановить 3,5 ГВт генерирующих мощностей из более 9 ГВт, которые были частично потеряны в результате российских атак. Еще около 4 ГВт мощностей планируют восстановить в ближайшее время, причем более 2 ГВт могут вернуть в энергосистему до конца мая.

В то же время разрушенная российскими обстрелами Дарницкая ТЭЦ в Киеве будет оставаться в частной собственности. Правительство пока не рассматривает вариант ее национализации.

Денис Шмыгаль ТЭЦ энергетика
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
