Украина ищет оборудование для восстановления ТЭЦ в странах ЕС

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Украина продолжает подготовку к восстановлению поврежденных теплоэлектроцентралей и энергетической инфраструктуры. Для этого украинские специалисты проводят обследование энергетических объектов в странах Европейского Союза, где можно найти необходимое оборудование для ремонта.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Шмыгаль рассказал о восстановлении поврежденных ТЭЦ

Министр отметил, что работа по восстановлению энергосистемы продолжается уже сейчас, чтобы страна была готова к следующему отопительному сезону. По его словам, украинские инженерные группы уже провели обследование ряда комиссированных энергетических объектов в Европе.

"Работаем над восстановлением ТЭЦ. Украинские инженерные группы провели обследование комиссированных станций на территории ЕС, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование", — отметил Шмыгаль.

В частности, специалисты осмотрели восемь станций в нескольких странах Европы — Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии.

"Обследовано 8 станций в Латвии, Литве, Словакии, Австрии и Хорватии. На сегодня определено оборудование с Рижской ТЭЦ, в котором заинтересованы украинские энергокомпании", — сообщил министр.

По его словам, Украина уже обратилась к партнерам относительно передачи необходимого оборудования. Кроме того, украинская сторона достигла договоренностей с Нидерландами о поставках оборудования для нескольких государственных энергетических компаний.

"Направлено соответствующее письмо с целью передачи этого оборудования в Украину. Договорились с Нидерландами о поставке оборудования для "Укрнафты", "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза"", — отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что параллельно с восстановлением продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов.

"Начинаем восстановление уже сейчас, усиливаем защиту энергообъектов, чтобы быть максимально готовыми к следующей зиме", — подытожил он.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот из Telegram

Восстановление украинской энергетики

Как сообщил Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде, Украине уже удалось восстановить 3,5 ГВт генерирующих мощностей из более 9 ГВт, которые были частично потеряны в результате российских атак. Еще около 4 ГВт мощностей планируют восстановить в ближайшее время, причем более 2 ГВт могут вернуть в энергосистему до конца мая.

В то же время разрушенная российскими обстрелами Дарницкая ТЭЦ в Киеве будет оставаться в частной собственности. Правительство пока не рассматривает вариант ее национализации.