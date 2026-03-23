Зеленский обсудил поставки газа с президентом Мозамбика

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Мозамбика Даниэлем Шапу. Речь шла о возможности поставок газа в Украину и совместном противодействии вызовам безопасности.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение главы государства.

Читайте также:

"Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора. Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности. Договорились, что наши команды будут работать вместе", - отметил Зеленский.

Новость дополняется...