Зеленский обсудил поставки газа с президентом Мозамбика
Дата публикации 23 марта 2026 14:56
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Мозамбика Даниэлем Шапу. Речь шла о возможности поставок газа в Украину и совместном противодействии вызовам безопасности.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение главы государства.
"Мозамбик заинтересован в нашем украинском опыте и технологиях, чтобы усилить внутреннюю безопасность и защитить людей от террора. Говорили также о возможном сотрудничестве в сфере цифровизации и продовольственной безопасности. Договорились, что наши команды будут работать вместе", - отметил Зеленский.
Реклама