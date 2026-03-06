Ситуация с запасами газа в Украине усложняется — Кущ

Из-за ударов России Украине сложнее пополнять запасы газа
В Украине существенно усложнился процесс заполнения подземных хранилищ газом. После зимнего сезона они уже полупустые, а чтобы заполнить дефицит надо закачать минимум 5 млрд кубометров.
Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил экономист Алексей Кущ.
У Украины низкие запасы газа
По его словам, запасы были критически низкими еще зимой, а теперь стали еще меньше. В то же время, как отметил эксперт, на ситуацию влияют и постоянные удары россиян по украинской газодобыче, из-за чего уменьшается возможность закачивать в хранилища ресурс собственной добычи.
Кущ считает, что летом Украине нужно закачать примерно 5 млрд кубометров газа, чтобы хотя бы частично восстановить баланс и компенсировать потери внутренней добычи.
"Мы сейчас вышли из этой зимы с полупустыми подземными хранилищами природного газа. Они были уже на критически низком уровне во время зимы, а сейчас они еще меньше",- сказал он.
Экономист также заявил, что проблему усугубляет отсутствие собственной нефтепереработки. По его словам, крупный Кременчугский нефтеперерабатывающий завод уничтожен в результате российских ракетных ударов, а это, по его мнению, влияет на конкуренцию на рынке.
Боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на цены на газ в Украине. Эксперты предупредили о рисках.
Также зимой в Европе возникли проблемы с заполнением газовых хранилищ и цены на энергоноситель.
Читайте Новини.LIVE!