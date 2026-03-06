Відео
Україна
Головна Новини дня Україна вийшла із зими з напівпорожніми сховищами газу

Україна вийшла із зими з напівпорожніми сховищами газу

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:32
Економіст заявив про критично низькі запаси газу в Україні
Територія газосховища. Фото архівне: УНІАН

В Україні після зими залишилися напівпорожні підземні сховища газу, а ситуацію додатково ускладнили удари Росії по видобутку. Влітку країні потрібно закачати щонайменше 5 млрд кубометрів газу.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив економіст Олексій Кущ.

Читайте також:

В України низькі запаси газу 

За його словами, запаси були критично низькими ще взимку, а тепер стали ще меншими. Водночас, як зазначив експерт, на ситуацію впливають і постійні удари росіян по українському газовидобутку, через що зменшується можливість закачувати до сховищ ресурс власного видобутку.

Кущ вважає, що влітку Україні потрібно закачати приблизно 5 млрд кубометрів газу, щоб хоча б частково відновити баланс і компенсувати втрати внутрішнього видобутку.

"Ми зараз вийшли з цієї зими з напівпорожніми підземними сховищами природного газу. Вони були вже на критично низькому рівні під час зими, а зараз вони ще менше", — сказав він.

Економіст також заявив, що проблему ускладнює відсутність власної нафтопереробки. За його словами, великий Кременчуцький нафтопереробний завод знищений внаслідок російських ракетних ударів, а це, на його думку, впливає на конкуренцію на ринку.

Бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на ціни на газ в Україні. Експерти попередили про ризики.

Також взимку в Європі виникли проблеми з заповненням газових сховищ та ціни на енергоносій.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
